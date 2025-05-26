Edirne'de Tava Ciğer İkram Edildi

(EDİRNE) - Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara, kentin coğrafi işaretli meşhur lezzeti tava ciğer ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ekmek arası tava ciğer dağıttı. Tarihi Ciğerci Bahri Bey restoranda tadım yapan vatandaşlar, ekmek arası tava ciğere tam not verdi.

Etkinlikte, geçen yıl yaşamını yitiren kentin turizm elçisi Bahri Dinar da anıldı.

"Asırlık lezzetlerimizi, tariflerimizi anlatıyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nda bu yıl temanın Klasik Türk Mutfağı olarak belirlendiğini, bu nedenle haftaya kuru fasulye-pilavla başladıklarını, sonra gaziler helvası, helva-i hakaniye ile devam ettiklerini söyledi.

Soytürk, şunları kaydetti:

"Ninemizden bugüne gelecekten geçmişe, geçmişten geleceğe o köprüyü kurmaya devam ediyoruz. Asırlık lezzetlerimizi, tariflerimizi anlatıyoruz. Bugün Klasik Türk Mutfağı'nda Edirne'nin mutfağından Edirne tava ciğeri için rahmetli Bahri abinin yerindeyiz. Edirne tava ciğerini gerçekten klasik hale getirdi. Hem dünyaya hem ülkemize yerli ve yabancı Edirne tava ciğerini anlattı, sevdirdi. Edirne Tava Ciğeri denilince akla Bahri Dinar geliyordu. Allah rahmet eylesin. Bir tarafıyla da Beyazıt Şansı hocamız o da rahmeti rahmana kavuştu. Ona da Allah rahmet eylesin. O da ciğerin marşını yazdı. Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı genç kardeşim Uğurcan İmrak'la haftanın son gününde 'Klasik Türk Mutfağı'ndan Edirne'nin Tava Ciğeri'ni ekmek arası usülde sunalım' dedik."

Uğurcan İmrak da "Bu hafta Klasik Türk Mutfağı Haftası. Edirne'mizin klasik lezzeti Edirne Ciğeri'ni tüm dünyaya tanıtıyoruz. Rahmetli Bahri abimin de söylediği gibi 'Edirneye gel, ciğerimi ye' diyoruz" diye konuştu.