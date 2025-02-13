Edirne'de Üniversite Personeli İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Üniversite Personeli İçin Eylem

Edirne\'de Üniversite Personeli İçin Eylem

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için eylem yaptı.

13.02.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için eylem yaptı.

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleri, üniversite idari personellerinin yer değişikliği hakkı için 81 ilde eylem yaptı. Edirne'de de Eğitim Bir-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Atalay Cüce, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yaptı.

Atalay Cüce tarafından yapılan açıklamada sorunlara çözüm üretilinceye kadar mücadele etmeye ve yer değişikliği talebini dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen üniversite idari personeli, kadro ve pozisyon unvanları itibarıyla her bir üniversitede aynı yeterliliğe sahip olarak aynı işi yapmalarına rağmen bakanlık ve taşra teşkilatı bulunan diğer merkezi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan idari personelin iller arasında ve kurumlar arasında yer değişikliğine benzer bir merkezi yer değişikliği hakkında sahip değildir. Üniversite idari personelinin bir diğer üniversiteye yer değişikliği yapabilmesi, kadrosunun bulunduğu üniversitenin muvafakatine bağlıdır. Bu muvafakatin verilmemesi uzun dava süreçlerine neden olmakta, çoğu durumda yer değişikliği yapılmak istenen üniversite, personel ihtiyacı için beklemek zorunda olmadığı için lehe sonuçlanan muvafakat davaları dahi sonuç doğuramamaktadır. Halihazırda çoğu üniversite, diğer üniversitelere yer değişikliği yapmak isteyen idari personelinin bu taleplerini yönergeler aracılığıyla düzenlemektedir. Bu yönergelerde, yer değişikliği yapmak isteyen idari personel için asgari görev yapma süresi, kadro unvanı, hizmet sınıfı bazında kontenjan, geçerli mazeret ve benzeri şartlar aranmaktadır. Ancak bu yönergelerin yeknesak olmadığı ve uygulama birliği sağlanamadığı gibi diğer üniversiteleri bağlayıcı hükümler tesis edemediği açıktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52. maddesinin (f) bendindeki 'üniversitelerde görevli memur ve diğer görevlilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilecekleri' hükmü, üniversite idari personelinin üniversiteler arasında yer değişikliğinin hukuki dayanağının mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında Memur-Sen'in gayretleri sonucunda Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu 6 ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi'nde idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmış. YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş ise de henüz işleyen bir sistem ortaya konulamamıştır. Bu nedenle, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin, halen bir kısım üniversiteler tarafından yapılan, ancak haliyle diğer üniversiteleri ilgilendirmeyen, münferit yönergeler yerine toplu sözleşme hükmünden hareketle YÖK Başkanlığı eliyle üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir düzenleme yapılması gereklidir" dedi.

"Haklı ve yerinde talebi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz"

Somut bir çözüm üretilinceye kadar emek harcamaya, haklı ve yerinde talebi ısrarla dile getirmeye devam edeceklerini söyleyen Cüce, "Öğretim elemanlarının ek ödemelerinde iyileştirme, geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması, üniversite ve YÖK disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılımının sağlanması, jüri üyeliklerine ücret verilmesinin sağlanması, lojmanda yüzde 15'in idari personele tahsisi, lojman komisyonuna sendika temsilcisinin katılımı, ikinci öğretimde fazla çalışma ücretinde kapsamı genişletme, bazı üniversite çalışanlarının ek tazminatlarında artış, üniversitelerde itfaiyeci kadrolarında bulunanların hizmet sınıfının yardımcı hizmetler sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, üniversite yurtlarında fazla çalışma ücreti artışı, sözleşmeli üniversite çalışanlarının kadroya kavuşturulması, ek göstergelerin iyileştirilmesi, 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a'ya geçişi gibi önemli adımların atılmasını sağlamış bir üniversite çalışanlarına yönelik birçok konuda kayda değer adımların atılmasını sağlayan bir teşkilat olan Eğitim-Bir-Sen olarak, akademisyenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi, merkezi idare daire başkanlarına tanınan makam tazminatı hakkının üniversite daire başkanlarına da verilmesi, araştırma görevlilerine yeşil pasaport alabilme hakkı tanınması için gayret sarf etmeye; üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği hakkı mücadelesinin bayraktarlığını yapmaya, somut bir çözüm üretilinceye kadar emek harcamaya, haklı ve yerinde talebi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Politika, Sendika, edirne, Eğitim, Hukuk, Yerel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Üniversite Personeli İçin Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Üniversite Personeli İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.