Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi - Son Dakika
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Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi

15.05.2022 21:44

Edirne'de gerçekleşen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında en çok acı biberi yiyen kişiye ödül olarak ağırlığınca ayçiçek yağı verildi. Yarışmayı kazanan 84 kilogram ağırlığındaki Emrah Mucurtay, 84 kilo ayçiçek yağı aldı.

" Edirne'ye gel, ciğerimi ye" temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin en 'acı' yarışması olarak adlandırılan "Acı Biber Yeme Yarışması"na katılan vatandaşlar, en hızlı şekilde rakiplerinden daha çok biber yemek için kıyasıya mücadele sergiledi.

GÖZLERİNDEN YAŞLAR GELDİ

Yarışmayı kazanmak için tüm azmini gösteren yarışmacılar acı biberinin etkisiyle zor anlar yaşadı. Gözlerinden yaşlar gelen yarışmacılar, pes etmeden acı biber yemeye devam etti.

92 ADET ACI BİBER YEDİ, YARIŞMAYI KAZANDI

Karaağaç'ta yetişen ve tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç Acı Biberi'ni 92 adet yiyerek yarışmayı kazanan 84 kilogram ağırlığındaki Emrah Mucurtay, 84 kilo ayçiçek yağı verildi. Şanlıurfalı olduğunu söyleyen yarışmacı Mucurtay, daha fazla acı olsa daha fazla yiyebileceğini belirtti.

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Türkiye, Edirne, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi - Son Dakika


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