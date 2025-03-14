Edremit Belediye Başkanı\'ndan Tıp Bayramı Kutlaması

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Başkan Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın ile birlikte Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Oktay Yıldırım, Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Betül Değirmen ve İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Refik Budak'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çeken Başkan Ertaş, "İnsana dokunan, yaşama umut olan, sağlığımız için gece gündüz demeden fedakarca çalışan hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Başkan Ertaş, sağlık emekçilerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, onların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretler sırasında sağlık çalışanlarına çiçek takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafları da çekildi. - BALIKESİR