Edremit\'te Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

Yerel

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 2025 yılını vatandaşlarla birlikte coşkuyla karşıladı. Başkan Ertaş, 31 Aralık gecesi görev başındaki emniyet, jandarma, zabıta, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti. Daha sonra Akçay Mahallesi'nde düzenlenen yeni yıl etkinliklerine katıldı.

Akçay Kordon'da gerçekleştirilen etkinlikte Burak Aygün ve DJ Bilgin Türel sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede, Başkan Ertaş yaptığı konuşmada 2024 yılını değerlendirerek, yeni yıla dair temennilerini paylaştı.

Başkan Ertaş, "2024 yılı mutluluk ve hüzün dolu hatıralar ile geride kaldı. Mart ayında siz değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle bu kutsal göreve layık görüldüm. 170 bin Edremitlinin vekili ve bu güzel kentin 'Şehr-i Emin'i olmak benim için büyük bir onur ve gururdur. Bu güvene layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışıyor, sizlerin sorunlarını çözmek ve yaşamınızı kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz. 2024 yılında başlattığımız projeleri 2025'te sürdüreceğiz ve yeni projelerle Edremit'i daha güzel bir geleceğe taşımaya kararlıyız. Yeni yıl, kentimizde dayanışmayı ve birlikteliği güçlendirerek daha mutlu, huzurlu bir Edremit'i inşa etme yolunda yeni bir başlangıç olsun" dedi.

Başkan Ertaş, konuşmasında Balıkesir'de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında hayatını kaybeden ve öğrenci servisi kazasında yaralanan vatandaşları da anarak, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti. Tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Etkinliğe CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR