Efeler Belediyesi Mahallelerde Estetik ve Kullanışlı Şehir Alanları Oluşturuyor

Yerel

Mahallelerdeki ihtiyaçları karşılamak için çalışan Efeler Belediyesi, estetik ve kullanışlı şehir alanları oluşturmak için de hizmetlerine devam ediyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; yol yapım, parke taşı döşeme, yolların bakım ve onarımı gibi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Girne ve Umurlu Mahallesi'nde mesai harcayan ekipler, kaldırım düzenleme çalışmalarına öncelik verdi. Girne Mahallesi'nde kaldırımlarda bulunan ağaçların kökleri tarafından bozulan alanları düzenleyen ekipler, bu bölgeleri vatandaşların daha rahat ve güvenli kullanabilmesi için yeniledi. Çalışmalar sayesinde mahalle sakinleri, daha temiz ve düzenli kaldırımlarda yürüyebilme imkanına kavuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli emekçiler, Umurlu Mahallesi'nde de benzer çalışmalar gerçekleştirdi. İhtiyaç duyulan sokaklarda kaldırım düzenlemeleri yapan ekipler, mahalle genelinde yaya yollarını modernize etti. Yapılan düzenlemeler ile birlikte, hem estetik açıdan daha hoş bir görüntü sağlandı hem de vatandaşların günlük hayatları kolaylaştırıldı. - AYDIN