Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı

20.07.2022 00:57
Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı

Efeler Belediyesi tarafından, Gödrenli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde üretilen biberlerin ilk hasadı başladı.

Efeler Belediyesi tarafından, Gödrenli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde üretilen biberlerin ilk hasadı başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tarımsal üretimi desteklemek ve teşvik etmek için ilçenin bereketli topraklarında üretime devam ediyor. Şevketibostan, enginar, kekik, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı ve daha birçok tarımsal ürünü yetiştiren Efeler Belediyesi, Gödrenli Mahallesi'ndeki 3 dönümlük biber tarlasından ilk mahsulü aldı. Nisan ayında biber fidelerini toprakla buluşturan kadın işçiler, sepetlerini Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenecek süs ve acı biberlerle doldurdu.

Fabrikada işleniyor, Efe Bakkal'da sunuluyor

Hasat edilen biberler, Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler gibi belediyenin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenecek. Fabrikanın tamamı kadın olan işçilerinin biberlerden ürettiği konserve turşular, Efe Bakkal raflarında vatandaşların tüketimine sunulacak.

Efeler halkına daha rahat bir yaşam sunmak için tarımsal çalışmalara da önem verdiklerini söyleyen Başkan Atay, "Efeler halkımız için güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdayı sağlamayı da görev biliyoruz. Halkımıza ve Efelerimizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama Efeler'de parklar çocuklar için hazırlanıyor Efeler'de parklar çocuklar için hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:47:23. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement