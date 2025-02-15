Efeler Belediyesi Temizlik İşçileri Maaş Eylemi Gerçekleştirdi

Yerel

Efeler Belediyesi'ne ait EFEBEL şirketinin çalışanları, maaşlarının eksik ödendiği gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Temizlik işçileri, Kocagür Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesinde toplanarak maaşlarının tam olarak ödenmesini isteyerek yetkililere seslerini duyurmak için bu eylemi yaptıklarını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Kocagür'deki şantiyeye gelen işçiler, hesaplarına yatan maaşların eksik olduğunu görünce araçlarına binip temizlik işine gitmekten vazgeçerek grev yapma kararı aldı. Eyleme katılan işçiler maaşlarının tamamının ödenmesi talebiyle şantiyede halay çekti.

İşçilerin maaşlarının sadece dörtte birinin yatırıldığını belirten Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, bu nedenle eylem kararı aldıklarını söyledi. Özhan, Belediye Başkanı ve ilgili müdürlere başvurduklarını ancak herhangi bir geri dönüş almadıklarını ifade etti. Temizlik işlerinin bir belediyenin kalbi olduğunu ifade eden Özhan, "Bugün işe çıkmamamızın sebebi maaşlarımızın 4'te 1 yatmasıdır. Arkadaşlarımız ev geçindiriyor, çocuk okutuyor, hastası olanlar da var. Hep birlikte bireysel iş yavaşlatma kararı aldık. Sabahın 6'sında arkadaşlarım beni arayıp bu durum ile ilgili bilgi verdiler. Ben de o saatten bu yana yanlarındayım. Gerekli ilgililer, birim müdürlerimiz ve başkanlarımız arandı. Ancak kimse bize geri dönüş yapmadı. Buradaki işçi arkadaşlarımızın maaşlarının eksik yatırılmasının sendikanın icraya vermesi adı altında bir kelime ile açıklama göndererek bize bilgi veriyorlar. Burada sendika belediyeyi icraya vermedi. İşten atılan arkadaşlarımız oldu. Onlar da içeride bulunan 60-70 bin TL civarı alacaklarından dolayı belediyeyi icraya vermişlerdir. Bu durum buradaki işçi arkadaşlarımızın maaşlarının 4'te 1 yatmasına sebep değildir. Biz yetkililerden açıklama bekliyoruz. Temizlik işleri belediyenin kalbidir, omuriliğidir. Temizlik işleri durduğu zaman tüm Efeler durur. Dolayısıyla burada arkadaşlarımızın hak ettiği, emeğinin karşılığı alın teri olan ödemelerinin biran önce yatırılmasını istiyoruz" dedi.

"Bordrolarda gösterilip hesaplara eksik yatıyor"

İşçilerin geriye dönük alacaklarının bordrolarda yatırılıyor olarak gösterilip yazılan tutarların maaş hesaplarına eksik yatırıldığını iddia eden Özhan, "İçeride 11 aydır alacaklarımız mevcut. İkramiyelerimiz, toplu sözleşmelerimizden, geriye dönük alacaklarımız mevcut. Bunlar maaş bordrolarımıza yansıtılıyor, yatırılıyor gibi gösteriliyor ama maaş hesaplarına eksik yatırılıyor. Maaş bordrosunda 35-40 bin TL gösteriliyor ancak banka hesaplarına 25-26 bin TL olarak geçiyor. Biz arkadaşlarımızla birlikte 11 aydır bu ödemelerin yapılmasını bekliyoruz. Bütçenin olmadığı, paranın olmadığı söyleniyor. Fakat 2025 bütçesi yani yeni bütçe, bu bütçenin yapılması artık yeni sorumluların elindedir. Dolayısıyla işçinin artık dayanma gücü kalmamıştır. Mesela bir işçi arkadaşımızın çocuğu SMA hastası ve bugün maaş ödemesi olarak 7 bin TL hesabına para yattı. Sadece çocuğunun ilacı 7 bin TL tutuyor. İşçi arkadaşlarımız evine ekmek götüremez duruma geldi. Yetkililerden ödeme planının çıkartılmasını istedik, taksitlendirilmesini yada 3'e bölünmesini istedik ama bütçe olmadığı için sendikamıza bu konu ile ilgili herhangi bir cevap verilmedi. Biz de arkadaşlarımıza cevap vermedik. İşçilerimizin bugün de maaşının 8 bin TL olarak yatırılması işçileri bu duruma getirdi" diye konuştu.

İşçiler, geriye dönük alacakların ve maaşlarının tam olarak ödenmesini talep ederek eylemlerini sürdürüyor. - AYDIN