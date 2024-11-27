Efeler'de 1 Milyon TL Değerinde Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Efeler'de 1 Milyon TL Değerinde Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Aydın'da yapılan operasyonda, 1 milyon 350 bin TL değerinde bandrolsüz tütün ve ekipmanlar ele geçirildi.

27.11.2024 23:55
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Efeler'de 1 milyon TL değerinde bandrolsüz tütün ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL değerinde olan çok sayıda bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şüphelinin bandrolsüz tütün sarımı yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti. Harekete geçen jandarma ekiplerince şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin olan 115 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 250 kilogram tütün, 110 bin adet boş makaron, 2 adet sigara sarma makinası, 2 adet hava kompresörü, 1 adet tütün kıyma makinası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Jandarma, Makaron, Ekonomi, 3-sayfa, Efeler, Hukuk, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'de 1 Milyon TL Değerinde Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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