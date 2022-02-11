Üye Girişi
Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı - Son Dakika

Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı

11.02.2022 19:53
Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı

Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı Efeler Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ortaklığında hayata geçirilen "Deprem Farkındalığı İçin Simülatör Projesi Salonu"nun açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı

AYDIN - Efeler Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ortaklığında hayata geçirilen "Deprem Farkındalığı İçin Simülatör Projesi Salonu"nun açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

İMO Aydın Şubesi binasında yapılan açılış töreninde, deprem bilinci yüksek bir toplumun oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan simülatör projesinin tanıtımı da gerçekleşti. Her yıl yaklaşık 4 bin çocuğun deprem eğitimi alması hedeflenen simülatör salonunda çocukların deprem hakkında bilinçlendirilerek muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olmaları hedefleniyor.

Deprem simülasyon sistemiyle meydana gelen hasar verici depremler, gerçeğe yakın bir şekilde canlandırılarak, depremin nasıl oluştuğu, binalarda nasıl hissedildiği, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği gibi konularda uygulamalı eğitim verilecek, deprem anında paniklemeden yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak öğretilecek.

Çok büyük bir deprem yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu bir bölgede yaşadıklarına dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Depremle ilgili yaptığımız çalışmaları diğer tüm çalışmalarımızın üzerinde tutuyoruz. Yaşanabilecek olması muhtemel bir depreme hazırlıklı olmalıyız. Efeler Belediyesi olarak deprem çalıştayı gerçekleştirdik. Tüm odaları, STK'ları, depremle ilgili söyleyecek sözü olan herkesi davet ettik ve yapılması gerekenleri konuştuk. Bizim için önemli olan belediye olarak bir durum tespiti yapmaktı. Tespitlerimiz sonucunda vahim bir durum olduğunu gördük. İlçemizdeki binaların çoğu 4 deprem yönetmeliği öncesine göre inşa edilmiş binalardan oluşuyor. Verdiğimiz eğitim sayesinde bir çocuğun dahi hayatını kurtarabilirsek ne mutlu bize. Yeni yeriniz hayırlara vesile olsun, emek veren herkesi kutluyorum" diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı ise şöyle konuştu:

"Projemize İzmir depremi sonrasında karar verdik. Salonumuz deprem simülasyonu ve çocukların eğitimi için hazırlandı. İki ay içinde tamamlamayı planlıyoruz ve burada yaklaşık 4 bin çocuğumuza eğitim vereceğiz. Bize bu konuda destek olan Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve salonun hazırlanması için katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, İMO Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür plaketi takdim etti.

Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı
Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı
Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı
Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı
Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı
Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı

YORUMLAR
500

İnşaat Mühendisleri Odası, Efeler, Deprem, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 20:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement