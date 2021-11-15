Efeler'de Fatih Mahallesi, iyilik dağıtmaya devam ediyor - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Fatih Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde başlatılan yardımlaşma ve dayanışma kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlar tarafından muhtarlığa getirilen halılar, ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verildi.

Fatih Mahalle muhtarlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası hayırsever vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu öncülüğünde başlatılan yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına gelen destek her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kampanya kapsamında harekete geçen bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için halı bağışında bulundu. Muhtar Taşçıoğlu, halıları ihtiyaç sahibi aileye götürerek teslim etti.

Fatih Mahallesi'nin kocaman bir aile olduğuna vurgu yapan Muhtar Taşçıoğlu, "Eller birleşince yük hafifler. Alan el ile veren eli buluşturmaya devam ediyoruz. Komşu mahallemizden halıları aldık, ulaşımında yardımcı olan Serap Hanım'a ve eşine çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde halıları değerlendirecek olan komşumuza ulaştırdık. Alandan, verenden, ulaşımını sağlayandan Allah razı olsun. Fatih Mahallesi olarak biz kocaman bir aileyiz" dedi. - AYDIN