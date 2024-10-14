Efeler'de Gıda Denetimi: Başkan Yetişkin Sağlıklı Gıda İçin Kontrolleri Artırdı - Son Dakika
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Efeler'de Gıda Denetimi: Başkan Yetişkin Sağlıklı Gıda İçin Kontrolleri Artırdı

Efeler\'de Gıda Denetimi: Başkan Yetişkin Sağlıklı Gıda İçin Kontrolleri Artırdı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilçede gıda denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve fiyat farklılıkları kontrol edilerek kurallara uymayan işletmelere yaptırımlar uygulandı.

14.10.2024 11:28  Güncelleme: 11:29
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak için ilçede gıda ürünü satışı yapan işletmeleri denetledi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte kapsamlı bir gıda denetimi gerçekleştirdi. Ürünlerin son kullanma tarihi, saklama şartları, etiket fiyatları ile satış fiyatları arasındaki farklılıklar ve halk sağlığını tehdit eden tüm konularda gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine gerekli yaptırımlar uygulandı.

Başkan Yetişkin ve mesai arkadaşları, denetimlere Efeler Belediyesi'nin Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenen ürünlerin satışa sunulduğu Efe Bakkalardan başladı. Ürünlerin sağlıklı olması için gerekli olan tüm şartlara uygunluğu Başkan Yetişkin tarafından tek tek kontrol edildi. Sağlıklı gıdaya ulaşımın her geçen gün zorlaştığı bu dönemde yapılan uygulamaların gerekli ve memnun edici olduğunu söyleyen vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Gıda Denetimi: Başkan Yetişkin Sağlıklı Gıda İçin Kontrolleri Artırdı - Son Dakika

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