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Efeler'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Efeler'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

04.11.2021 15:04
Efeler'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5. Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare Toplantısı, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5. Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare Toplantısı, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Efeler Kaymakamlığı ve Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde 5. Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare Toplantısı Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Sosyal uyuma yönelik yerel düzeyde her ilçede düzenlenecek olan toplantıda, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından geçici koruma kapsamındaki yabancı uyruklu vatandaşların hak ve yükümlülükleri, doğru bilinen yanlışlar, uluslararası koruma ve ikamet hakkında bilgilendirme yapılarak, muhtarların görüş ve talepleri değerlendirildi. Toplantıda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoların izlenmesinin ardından muhtarlarla sosyal uyumda yaşanan sıkıntılar ve çözümleri üzerine konuşuldu.

Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe İdare Şube Başkanları ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. - AYDIN

Efeler'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi
Efeler'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi
Efeler'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Cemal Şahin, Hisarcık, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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