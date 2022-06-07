Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı - Son Dakika
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Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı

07.06.2022 11:44
Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da düzenlenen Pamuk Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu tamamlandı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da düzenlenen Pamuk Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu tamamlandı. Kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlar sertifikalarını Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in elinden aldı.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamukta hasat sezonu yaklaşırken, Aydın'ın Efeler ilçesinde Pamuk Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu düzenlendi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen kursta, pamuk toplama makinesi alanında oluşan yeni gelişmelerin kursiyerlere aktarılması, verimlilik, iş emniyeti ve güvenliği konularında makinenin iş yapan ve hareket iletimini sağlayan sistemlerinin tanıtımı ve uygulamalı olarak kapalı ve açık alanlarda kullanımının sağlanması amacıyla eğitimler verildi.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere ise başarı sertifikalarının verilmesi için tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törene katılan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, kursiyerleri sertifikalarını takdim ederek bereketli bir sezon geçirmelerini diledi. - AYDIN

Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı
Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı
Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı
Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı - Son Dakika

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