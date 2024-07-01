Efeler Belediyesi, İlçedeki Tüm Parkların Bakımını Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, İlçedeki Tüm Parkların Bakımını Gerçekleştiriyor

Efeler Belediyesi, İlçedeki Tüm Parkların Bakımını Gerçekleştiriyor

Efeler Belediyesi, temiz, sağlıklı ve huzurlu bir kent oluşturmak için ilçedeki tüm parkların bakımını gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi'nde detaylı bir bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve parkların kullanılabilirliği arttı.

01.07.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Yaptığı hizmetlerle vatandaşlara temiz, sağlıklı ve huzurlu bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, ilçedeki tüm parkların bakımını gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki tüm park, bahçe ve sokaklarda kapsamlı bir bakım onarım çalışması yürütüyor. Ekiplerin bu çerçevede son adresi Mimar Sinan Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi oldu. Şehit Hüseyin Uzunova Parkı ve M. Doğan Uluergüven Parkı'nda mesai harcayan ekipler, bankların boyanmasından, oyun gruplarının onarımı, zeminin düzeltilmesi, yeşil alan ve çevre düzenlemesine kadar detaylı bir bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı. Parklarda gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Parkların yenilenen görüntüsü ve artan kullanılabilirliği, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yapılan çalışmaların ilçenin genel estetiğine de katkı sağladığını belirterek, çocukların ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmeleri için park bakımlarının düzenli olarak süreceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, İlçedeki Tüm Parkların Bakımını Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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