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Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor - Son Dakika

Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor

02.12.2021 15:51
Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesiyle başlattığı dar gelirli çocuklu ailelere günlük süt ve kumanya desteği korona virüs tedbirleri nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesiyle başlattığı dar gelirli çocuklu ailelere günlük süt ve kumanya desteği korona virüs tedbirleri nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başladı.

Başkan Atay, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle ilçe halkının yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gelen zamla fiyatı el yakan süt, Başkan Atay'ın "Ücretsiz Süt" projesiyle maddi durumu kötü olan 2 bin 500 aileye Efeler Belediyesi tarafından her gün ücretsiz olarak teslim ediliyor. Efeler Belediyesi ve ÖR-KOOP işbirliği ile gerçekleştirilen projede sağımdan, ailelere ulaştırılana kadar hassas işlemlerden geçen sütler, ÖR-KOOP laboratuvarında test edildikten sonra dolum işlemleri gerçekleştiriliyor. Soğuk hava deposunda bekletilen sütler Efeler Belediyesi'ne bağlı Menderes Park'ın mutfağında hazırlanan ekmek, bal, tereyağı, zeytin ve peynirden oluşan kumanyalarla beraber sabahın erken saatlerinde sistemde kayıtlı ailelere ulaştırılıyor.

Efeler Belediye Başkanı Atay'ın seçim vaatlerinden biri olan ve göreve gelir gelmez çalışmalarını başlattığı proje, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Proje ile ilgili konuşan Başkan Atay, "Göreve gelir gelmez, 2019 yılında uygulamaya başladığımız ücretsiz süt dağıtımı projemize korona virüs nedeniyle tedbir amaçlı ara vermiştik, şimdi tekrar başladık. Bildiğiniz gibi ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlarla beraber yakın zamanda en temel gıdalardan biri olan sütün fiyatı ciddi miktarda arttı. Projemiz, ilçemizdeki maddi durumu iyi olmayan çocuklu aileler için düne oranla bugün çok daha önemli hale geldi. Elimizden geldiğince daha fazla aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Efeler Belediyesi olarak Efeler halkının hayatını her alanda kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor
Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor
Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor
Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor
Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor - Son Dakika


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