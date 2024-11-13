Efsane Kaptan'a Forma Jestİ - Son Dakika
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Efsane Kaptan'a Forma Jestİ

Efsane Kaptan\'a Forma Jestİ

Cevat Kılbaş'a Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal tarafından forma hediye edildi, mutluluk yaşadı.

13.11.2024 15:56
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Efsane Erzurumspor'da uzun yıllar Genel Kaptan olarak hizmet eden Cevat Kılbaş'a Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal tarafından hazırlanan forma Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur tarafından hediye edildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, efsane Erzurumspor'da görev yapmış olan kulüp başkanları ve yöneticilerinin onuruna yemek vermişti. Yemekte Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal da, efsane yöneticilere forma jesti yapmıştı. Şehir dışında olduğu için yemeğe katılamayan Cevat Kılbaş da formasına kavuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Efsane Erzurumspor'a uzun yıllar Genel Kaptan olarak hizmet veren Cevat Kılbaş'a, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal tarafından yaptırılan formayı takdim etti.

Kılbaş bu anlamlı hediye karşısında bir hayli mutlu oldu. Çakmur ve Dal'ın jesti karşısında duygu dolu anlar yaşayan Cevat Kılbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'a teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efsane Kaptan'a Forma Jestİ - Son Dakika

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