Ege Üniversitesi'nden Roket Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ege Üniversitesi'nden Roket Başarısı

Ege Üniversitesi\'nden Roket Başarısı
19.06.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Aerospace Takımı, ABD'deki IREC yarışmasında URAL roketiyle hedef irtifaya ulaştı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ege Aerospace Takımı, Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen "International Rocket Engineering Computation 2025" yarışmasına katıldı. 25 farklı ülkeden öğrencilerin katıldığı, dünyanın en büyük roketçilik yarışması olan IREC'de, Ege Aerospace Takımı tarafından fırlatılan URAL isimli sonda roketi, hedef irtifaya ulaşarak görevini yerine getirdi.

Ege Aerospace Takımını başarısından ötürü tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim ikliminden sadece akademisyenlerimiz değil öğrencilerimiz de faydalanıyor. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizden oluşan Ege Aerospace Takımımızın geliştirdiği roket, ABD'de düzenlenen yarışmada hedefe ulaşarak başarılı şekilde geri dönüştürülebilir hale getirildi. Takımımızı ve danışman hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"Operasyonun tüm aşamaları başarılı bir şekilde tamamlandı"

Yarışmayı başarıyla tamamladıklarını dile getiren Ege Aerospace Takım Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürses, "Ege Aerospace takımımız, yer aldığı yarışmada başarılı bir fırlatma gerçekleştirdi. Geliştirilen URAL isimli sonda roketi hedef irtifaya ulaşarak görevini yerine getirdi. Geliştirilen sistemler operasyonun tüm aşamalarını başarılı bir şekilde tamamladı. 4 yıllık bir çalışmanın emeği olan bu fırlatma tam başarı ile sonuçlandı. Fırlatma sonrasında URAL roketinin tüm parçaları hasarsız bir şekilde kurtarıldı ve sistemin yeniden kullanılabilirliği ispatlandı" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Gürses, "Takımımız, elde ettiği tecrübeler ve bilgi birikimi ile gelişme sürecine devam etmektedir. Ege Üniversitesinin uzay ve havacılık alanında geliştireceği projelerde yer alarak nitelikli projeler üretmeye devam edeceğiz. Takımımız, önümüzdeki günlerde yeni yıl için öğrenci başvurularını kabul edecek. Çalışmalarımızı tüm sosyal mecralarda Ege Aerospace ismi ile bulabilirsiniz" diye konuştu.

Balistic Defence, Akıncılar Taktik, Kansan, Roketsan, Tulgar sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren Ege Aerospace Takımı, yarışmaya 8 kişilik ekiple katıldı ve yarışmada oldukça ses getirdi. Takım danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz Gürses'in, Ekip Yöneticiliğini Enes Bitigen'in yürüttüğü Ege Aerospace Takımında; Takım Kaptanı olarak Ata Kerem Manyaslı, Aviyonik Lideri olarak Muhammed Kamil Saygılı, Mekanik Lideri olarak Mehmet Akdemir görev alırken, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Orhan Kunt ve Sıla Su Cingöz, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nihat Emir Taşçılar da ekip üyesi olarak görev yapıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Teknoloji, Havacılık, Eğitim, Yerel, Uzay, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ege Üniversitesi'nden Roket Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:19
Ali Koç’tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
15:08
Demet Akbağ’ı yıkan ölüm Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
14:15
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 10:25:01. #7.13#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesi'nden Roket Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.