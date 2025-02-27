Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümüne özel anı pulu basıldı - Son Dakika
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Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümüne özel anı pulu basıldı

Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümüne özel anı pulu basıldı

Ege Bölgesinin ilk, Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Ege Üniversitesinin 70'inci kuruluş yılına özel pul basıldı.

27.02.2025 13:27
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Ege Bölgesinin ilk, Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Ege Üniversitesinin 70'inci kuruluş yılına özel pul basıldı.

Ege Üniversitesinin kuruluşunun 70. yıl dönümü anısına Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından basılan hatıra pulu, özgün ve estetik tasarımıyla dikkat çekti.

Ege Üniversitesinin 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlandıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Türkiye'nin dördüncü sırada kurulan yükseköğretim kurumu olarak 20 Mayıs 1955'te temelleri atılan üniversitemiz, bugün tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Köklü bilim çınarımızın 70'inci yaşına girmesinin gururunu ve ayrıcalığını yaşıyoruz. Bilim çınarımızın 70'inci yaşını coşkuyla kutlayacağız. Bu kapsamda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif pek çok aktivite düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle hem köklü tarihimizi, başarılarımızı, önemli kilometre taşlarımızı hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi paylaşacağız. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardan birisi de Ege Üniversitesi 70. kuruluş yıl dönümüne özel anı pulu oldu. Üniversitemizin bilimsel birikimini, akademik vizyonunu ve köklü geçmişini kalıcı hale getirmek amacıyla hazırlanan pulun üzerinde; 'Ege Üniversitesi 70 Yaşında' başlığı ve 70. yıla özel hazırlanan logomuz yer alıyor. 70 Türk lirası değerindeki pul, özgün ve estetik yapısı ile mensuplarımızdan beğeni aldı. Üniversitemiz tarafından hazırlanan bu pul, bir anı olarak bir belge olarak herkesin saklamak isteyeceği bir obje olacak " diye konuştu.

Ege Üniversitesi markasının her geçen gün daha da güçlendiğini, uluslararası arenada tanınırlığının ve bilinirliğinin arttığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmaları ve nitelikli mezunları ile ülkemizin saygın kurumlarından biri olan üniversitemiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ve Türkiye Yüzyılı ülküsü ile 12. Kalkınma Planı hedeflerine odaklanarak; Cumhuriyetin ikinci asrını Türk bilim yüzyılı yapmak için dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümüne özel anı pulu basıldı - Son Dakika

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