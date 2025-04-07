EGEÇEP ve İzmir Barosu, İzdemir Enerji Santrali'nin ÇED Kararlarını Mahkemeye Taşıdı - Son Dakika
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EGEÇEP ve İzmir Barosu, İzdemir Enerji Santrali'nin ÇED Kararlarını Mahkemeye Taşıdı

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Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ve İzmir Barosu, Aliağa'daki İzdemir Enerji Santrali-II için verilen ÇED olumlu kararlarına karşı yeni bir dava açtı. Daha önceki mahkeme kararlarına rağmen santralin faaliyetlerinin sürmesi nedeniyle hukukun ihlal edildiği vurgulandı.

07.04.2025 16:18  Güncelleme: 17:54
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(İZMİR) - Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), İzmir Barosu ve 60 yurttaş, Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren İzdemir Enerji Santrali-II Termik Santrali'ne verilen ÇED olumlu kararları yıllardır mahkemelerce iptal edilmesine rağmen, santralin faaliyetleri tüm itirazlara ve yargı kararlarına rağmen sürdüğünü ifade ederek yeni dava açtı.

Adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cangı, Aliağa'daki ithal kömüre dayalı termik santrale verilen ÇED olumlu kararlarının defalarca mahkemelerce iptal edildiğini, ancak hukukun sistematik olarak hiçe sayıldığını vurguladı. Cangı, "Minareyi çalan kılıfını hazırlamış. 6 Mart 2025 tarihli yeni ÇED olumlu kararı, kanunsuzluğun üzerini örtme çabasından ibarettir" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Cangı, şu ifadeleri kullandı:

"AYM ihlal kararı verdi, bakanlık yine dinlemedi"

"Aliağa'daki ithal kömüre dayanan İzdemir Enerji Santralı-II termik santralına başından beri verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kararlarının tamamı Mahkemelerce iptal edildi, Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi, ama dinleyen yok. Bu Mahkeme kararları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 5 Şubat 2025 tarihinde tebliğ edildi. Anayasanın 138. maddesine göre gecikmeksizin, 2577 Sayılı İYUK'un 28. maddesine göre en geç 30 gün içinde mahkeme kararlarının uygulanıp termik santralin faaliyetine son verilmesi gerekirdi. Ama öyle olmadı, yine 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak bu kez Anayasa Mahkemesi'nin kararı da yok sayılmak suretiyle bir kez daha iptal kararları çöpe atıldı. Hızla yeni bir ÇED raporu hazırlandı, halkın katılımı toplantısı yapılmadı, 14 Şubat'ta İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldı, toplantıya EGEÇEP ve TTB temsilcileri katıldı itirazları dile getirdiler. İtirazlar dinlenmedi, 12.781 sayfalık ÇED raporu incelenmek suretiyle aynı gün mesai saatleri içerisinde uygun bulundu. Nihai yapılan ÇED raporuna EGEÇEP, İzmir Barosu, Ekoloji ve Sosyal Gelişim Derneği, Foça Belediye Başkanlığı ve yüzlerce yurttaş itiraz etti. Bu itirazlar da fayda etmedi. Mahkeme kararının uygulanması gereken son günden önceki gün 6 Mart'ta yeni bir ÇED olumlu kararı verildi."

"Bu termik santral kanunsuzdur"

Santralin yıllardır işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilmiş, 5 Mart 2025'te faaliyetten men kararı alınmıştı. Ancak bu kararın da mahkemece durdurulduğu ifade eden Cangı, "Aliağa Termik Santrali 4 Nisan 2014 tarihinden bu yana Mahkeme kararları, Anayasa Mahkemesi kararı yok sayılarak, üstelik gayrisıhhi müessese açılma ve işletme ruhsatı olmadan faaliyetini sürdürmüştür. Bu Termik Santral kanunsuzdur. Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır, son verilen 6 Mart 2025 tarihli ÇED olumlu kararı kanunsuzluğun üzerini örme çabasının kılıfından başka bir şey değildir" dedi.

"İklim değil, şirket yasası"

TBMM Genel Kurulu'na 8 Nisan'da sunulacak olan ve "İklim Kanunu" adı verilen yasa teklifine de eleştirilerde bulunan Cangı, teklifin iklim krizini önlemeyi değil, karbon piyasasını düzenleyerek şirketlerin çıkarlarını korumayı amaçladığını söyledi.

"Bu yasa tasarısı bilimden, halktan, doğadan kopuk. İklim adaletini gözetmeyen bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. Gerçek bir İklim Yasası, katılımcı ve bilimsel bir süreçle hazırlanmalıdır" diyen Cangı, tüm milletvekillerini kamu yararını savunmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel EGEÇEP ve İzmir Barosu, İzdemir Enerji Santrali'nin ÇED Kararlarını Mahkemeye Taşıdı - Son Dakika

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