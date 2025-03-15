Egekent Hastanesi Tıp Bayramını İftar ile Kutladı - Son Dakika
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Egekent Hastanesi Tıp Bayramını İftar ile Kutladı

Denizli Özel Egekent Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı canlı müzik ve geleneksel iftarla kutladı.

15.03.2025 19:28
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Denizli Egekent Hastanesi, Tıp Bayramını iki özel etkinlik birden kutladı

DENİZLİ - Denizli'de Özel Egekent Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramını iki özel etkinlikle kutladı. Hastanede düzenlenen etkinliğin ardından, Egekent Hastanesi iftar sofrasında bir araya geldi.

Denizli'de sağlık alanında yaptığı hizmetler ve yatırımlarla öne çıkan özel Egekent Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramını farklı iki etkinlikle kutladı. Hastane de düzenlenen ilk etkinlikte özel Egekent Hastanesi Kurucusu İş İnsanı Mustafa Üstek, canlı müzik eşliğinde hastanede görevli doktorlara çeşitli hediyeler verdi. Aksamda doktorlar ve sağlık çalışanları hastane tarafından PASVAK'ta düzenlenen geleneksel iftarda bir araya geldi.

Özel Egekent Hastanesi Kurucusu Mustafa Üstek, iftara aileleriyle birlikte katılan doktorları ve sağlık çalışanlarını kapıda karşıladı. Bu yıl Ramazan ayına denk gelen tıp bayramını iki farklı etkinlikle kutlamak istediklerini anlatan Mustafa Üstek, "Mübarek Ramazan ayındayız. Hastanemizde görevli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızla birlikte geleneksel iftarımızdayız. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

Hastane yönetimine teşekkür

Tıp bayramı nedeniyle düzenlenen iki farklı etkinlik için hastane yönetimine teşekkür eden Özel Ege Hastanesi Başhekimi Doktor Gökhan Peker de "14 Mart Tıp Bayramını hep birlikte kutluyoruz. Bu yıl Ramazan ayı içine denk geldiği için yönetim kurulu başkanlarımız Mustafa ve Süleyman Bey bu iki organizasyonu birleştirip, bize çok güzel bir iftar verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp bayramı bizim için çok önemli. Bu bayram sembolik değildir, mazisi çok eskiye dayanıyor. Tüm hekim arkadaşlarımın tıp bayramını kutluyorum" dedi.

Özel Egekent Hastanesi doktorlarından İbrahim Çıplak ise "Bugün bizim doktorların tıp bayramı, ayrıca Cuma, Ramazan ayı tüm bunlar içinde kutsal bir günde Egekent Hastanesi sağ olsun, bizleri PASVAK'ta ağırladılar. Mutluyuz sevinçliyiz. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

İnşallah sağlıktaki sorunlar biran önce çözülür

Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz da "Bu gün 14 Mart Tıp Bayramı. Tarihte çok önemli bir gün. Çünkü bu bayram, sadece Türkiye Cumhuriyetinde var, başka devletlerde yok. Önce bu bayramı bir analım, Tıbbiyeli Hikmet, İstanbul işgal altında, tıp fakültesi öğrencileri bu işgale direnmek istiyorlar. Tepki koymak istiyorlar. Ancak bu tepkiyi koymak için bir bahaneye ihtiyaçları var. İlk defa 2. Mahmut tarafından kurulan tıp fakültesinin kuruluş yıl dönümünü bahane ederek, 14 Mart'ta Haydarpaşa'daki asgari hastanenin iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı asıyorlar. Hatta işgal kuvvetleri buna mukavemet ediyorlar, silahla mukavemet ediyorlar bazıları da yaralanıyor. ve orada bir direniş oluyor. Tıp doktorları her zaman örgütlü bir şekilde hem memleketin sorunlarıyla, hem işgal kuvvetlerine karşı, uyanık olmuşlar ve mücadele etmişlerdir. Onun anısına biz tıp bayramını 14 Mart'ta kutluyoruz. Hem doktorlarımızı hem de hastalarımızı memnuniyetsiz bırakan sorunlar var. İnşallah bu sorunlarda bu vesile ile çözülür" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine katılan çocuklarda palyaçolarla birlikte bol bol oyunlar oynayıp eğlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Egekent Hastanesi Tıp Bayramını İftar ile Kutladı - Son Dakika

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