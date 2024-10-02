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Eğitim-Bir-Sen'den Unvan Talebi

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Eğitim-Bir-Sen, üst kadrolara uzman ve başöğretmen unvanı verilmesini istedi.

02.10.2024 15:45
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Eğitim-Bir-Sen'den şube müdürü ve dengi üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik unvanı hakkı tanınması talebi

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı'nda şube müdürü, uzman, araştırmacı ve müfettiş kadrolarında bulunan kişilere de uzman ve başöğretmenlik unvanı verilmesini talep etti.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika üyeleri ile billikte Milli Eğitim Bakanlığı önünde yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Yalçın, kanunda şube müdürü, uzman, araştırmacı ve müfettiş kadrolarında bulunan eğitimcilerin de 'uzman' ve 'başöğretmenlik' unvanlarını alması gerektiğini ifade ederek, düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

"Bu hatalı yaklaşım, öğretmenlik mesleğini konu edinen ve eğitim personeline ilave mali haklar getiren meslek kanunu düzenlemelerine de yansımıştır"

Durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, mecliste yarım kalmıştı. Şimdi devamı görüşülecek. Şu an mecliste görüşülüyor bu kanun ve bazı önergelerle yanlışların düzeltilmesini istiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu, ayrıştırıcı değil, kapsayıcı olsun. Eğitimcileri bölmesin, haklarımız yarım kalmasın diye bir aradayız. Ülkemizin kamu personel sistemi, kamu politikasının belirlenmesi, yürütülmesi ve düzenlenmesi konusunda şube müdürü, daire başkanı, genel müdür, şefler de dahil yukarıya doğru bir yönetim hiyerarşisi var. Yönetim hizmetleri kadro grubunun söz sahibi olacağı şekilde tasarlanmış bir kamu personel sistemimiz var. Ancak yönetim hizmetleri, kadro grubuna görev, yetki ve sorumluluklarının genişliği ile uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetki verildiği, hiyerarşik olarak kendilerine bağlı ve yönetim, karar alma, uygulamaya koyma, hesap verme sorumluluğu bulunmayan diğer kamu görevlilerinden çok da farklılaştırılmamış bir seviyede özlük hakları olduğu görülmektedir. Bu hatalı yaklaşım, öğretmenlik mesleğini konu edinen ve eğitim personeline ilave mali haklar getiren meslek kanunu düzenlemelerine de yansımıştır" ifadelerine yer verdi.

"Arkadaşlarımızın ayrıştırılması doğru değil"

Kanunun bu yönüyle dışlayıcı bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Yalçın, "Öğretmenlik Meslek Kanunu da eğitim çalışanları arasında farklılaştırıcı, dışlayıcı bir içerikle yürürlüğe girmiş, o zaman da eleştirilerimizi yapmıştık. Eğitim-öğretimin içerisinde bulunan, çoğunlukla da öğretmenlik unvanını kazanılmış hak olarak uhdesinde bulunduran şube müdürü ve dengi üst kadrolarda bulunanlar, uzman ve başöğretmenlik unvanını elde etme hakkından mahrum bırakılmışlardı. Bu aramızdaki çalışma barışını bozuyor. Bu arkadaşlarımızın bu anlamda ayrıştırılması doğru değil" diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen\'den Unvan Talebi
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ali Yalçın, Politika, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-Bir-Sen'den Unvan Talebi - Son Dakika

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