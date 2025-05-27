Eğitimde Liyakat ve Atama Sorunları - Son Dakika
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Eğitimde Liyakat ve Atama Sorunları

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27.05.2025 17:36
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Eğitimde Liyakat ve Atama Sorunları
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Hürriyetçi Eğitim Sen Başkanı Erol Ger, eğitimde liyakat vurgusu yaparak atama sorunlarını eleştirdi.

(ESKİŞEHİR) - 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Erol Ger, "Siyasete göbekten bağlı sendika başkanları okulların sorunlarını, eksiklerini niçin gündeme getirmiyorsunuz. O koltuklar, sefa sürmek için değil, sorun çözmek için var" dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Erol Ger, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2024 KPSS puanı ile atanacak olan 15 bin öğretmen sayısının yetersiz olduğunu söyleyen Ger, bunun sadece Şanlıurfa'nın sorununu çözecek nitelikte olduğunu ifade etti. Atamalarda liyakat vurgusu yapan Ger, öğretmenlerin başarılı olması için liyakatli, iyi kadroların yönetici olarak atanmasının önemli olduğunu belirtti. Ger, şu ifadeleri kullandı:

" Milli Eğitim Bakanlığı'nda üzülerek söylüyorum ki değişen bir şey yok ne yazık ki eğitim çalışanların ekonomik sorunları çözülmemiş, artık bir evde iki maaşla bile geçinmek için yetersiz kalmaktadır. İlimizde norm fazlası öğretmenler sürgün gibi ve yılda 3 kez atama takvimi ile huzursuz edilmiştir. Ülke genelinde yaklaşık 90 bin ücretli öğretmen asgari ücretin altında çalışmak zorunda, ülkemizin çocukları da ne yazık ki günübirlik çözümlerle yeterli eğitim almaktan yoksun bırakılmıştır.

"15 bin öğretmen ataması Şanlıurfa'nın sorununu çözebilir"

Geçen yıl bu zamanlar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı işleri doğru bulmuyoruz demiştik. Ne yazık ki değişen bir şey yoktur. Görülüyor ki bakanlık ve yandaşları sınıfta kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 2024 KPSS puanı ile 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Ancak bu sadece Şanlıurfa'nın sorununu çözebilir. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen varken bu sayı asla kabul edilemez. Acilen bu sayı artırılmalı, mülakat yapılmadan hemen atanmalıdır. Ek kontenjan zorunluluktur. Eğitimden tasarruf düşünülemez.

"Sınavla öğretmen ataması yapılmalıdır"

Bu arada proje okullarındaki atama sisteminin yanlışlıklarını da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu süreçte birçok meslektaşımızın kendilerine herhangi bir somut gerekçe gösterilmeden mevcut okullarına tekrar atamaları yapılmamıştır. Elbette ki proje okullarına ilk defa atanan öğretmenimizin de bu görevleri layıkıyla yapacaklarından hiç kuşkumuz yoktur. Ancak ortada bir mağduriyet söz konusudur. İl içi atamalarda ne yazık ki çakılı ve norm kadro boşluğu olmadığı için okul öncesi dışında görev yeri değişikliği olmamıştır. Kapatılan okulların öğretmenleri, proje okullarına atanamayan öğretmenler gibi boşlukta bırakılmıştır. Sonuçları belirsizdir.

Bir sözümüz de sendikal paydaşlarımıza. Siyasete göbekten bağlı sendika başkanları okulların sorunlarını, eksiklerini niçin gündeme getirmiyorsunuz. O koltuklar, sefa sürmek için değil, sorun çözmek için var! Gelin milyonlarca eğitim çalışanının vebaline girmeyin ya bizim gibi haykırın ya da koltuklarınızı bırakın. Kul hakkına girmeyin."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Politika, Ekonomi, Sendika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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