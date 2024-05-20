Ehliyetsiz sürücü, polisin üzerine aracını sürdü

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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Ankara Caddesi üzerinde aracını hatalı park eden ehliyetsiz sürücü, aracını kendisini uyaran polisin üzerine sürdü. Sürücü ve arkadaşı, gözaltına alındı.

Olay Aksaray, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen Mustafa A. isimli şahıs, otomobilini hatalı park etti. Trafik polisi ise sürücüye, aracını olduğu yerden kaldırması yönünde uyarıda bulundu. Sürücü, aracı bir tanıdığının alacağını ifade ederek polisin uyarısına uymadı.

Aracı polisin üzerine sürdü

Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen Ardahan A. adlı şahıs ve akrabası Mustafa A., trafik polisi ile sözlü şekilde tartışmaya başladı. Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışmayı daha da büyüten şahıslar, polise bağırarak hakaret etti.

Hatalı park halindeki araca binen Ardahan A., aracını kendilerini uyaran trafik polisinin üzerine sürdü. Olayın büyümesiyle birlikte polis ekiplerinin müdahalesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polis şahıslardan şikayetçi oldu

Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansırken, şahısların polis ekiplerine müdahalesi vatandaşların da tepkisini çekti. Trafik polisinin, kendisine hakaret eden her iki şahıs hakkında da şikayetçi olduğu öğrenildi.