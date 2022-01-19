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Ekiplere sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Ekiplere sıcak çorba ikramı

19.01.2022 13:14
Ekiplere sıcak çorba ikramı

Düzce Belediyesi, Düzce'ye ekip ruhuyla dayanışma içerisinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, Düzce'ye ekip ruhuyla dayanışma içerisinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, bu kapsamda, sahada karla mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, sıcak çorba ikramında bulundu.

Düzce'de etkili olan kar yağışıyla birlikte Düzce Belediyesi, oluşturulan kriz merkezi üzerinden sahadaki yerlerini alarak ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokak aralarında karla kapanan yollar ve kaldırımların temizlemesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada bulunan ve yağışa rağmen, karla mücadeleyi aksatmadan sürdüren personellerin yardımına Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koştu. Müdürlük, hazırladığı sıcak çorbaları, kent merkezi başta olmak üzere kentin belirli noktalarında küreme çalışmalarına devam eden ekiplere dağıtarak, dayanışma örneği sergiledi. - DÜZCE

Ekiplere sıcak çorba ikramı
Ekiplere sıcak çorba ikramı
Ekiplere sıcak çorba ikramı
Ekiplere sıcak çorba ikramı

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Düzce Belediyesi, Düzce, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ekiplere sıcak çorba ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekiplere sıcak çorba ikramı - Son Dakika
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