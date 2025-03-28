Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Artvin Kemalpaşa'da gerçekleşen protestoda demokrasi ve özgürlük talepleri öne çıktı. Protestocular, İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını istedi.

28.03.2025 17:26  Güncelleme: 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto için Artvin Kemalpaşa'da eylem düzenlendi. CHP İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, "Talebimiz açık ve nettir 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlunu derhal bırakın, demokrasi istiyoruz. 18-19 yaşındaki genç çocuklarımızı derhal bırakın" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar devam ediyor. İmamoğlu'nun tutuklanması, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde de yürüyüşle protesto edildi.

Grup adına konuşan Halkevleri'nden Nurcan Altunkaya, Türkiye genelinde insanların, adalet ve demokrasi mücadelesi için sokakları doldurduğunu söyledi. Altunkaya, "Bu memlekette kadınlar sokaklarda cani erkekler tarafından öldürülüyor ama bu insanlar iyi hal indiriminden serbest bırakılıyor ve aramızda elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Bu memlekette deprem yıkımında insanların ölümüne sebep olan yandaş müteahhit elini kolunu sallaya bu memlekette dolaşıyor. Buradan AKP'ye sesleniyorum; bu insanların ahını almayın insanca yaşamak için mücadele edin. Biz bu sokaklardan hiç ayrılmadık bundan sonrada ayrılmayı düşünmüyoruz. Herkesi mücadele etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

"Özgürlüklerimizi geri istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz"

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da şunları kaydetti:

"Emekliye köle gibi bin lira zam yaptınız, çay destekleme ödemeleri bayram sonrasına kaldı. Çay sezonu geliyor çay üretiminin ne kadar olacağına bakacağız. İktidar sanmasın ki çay üreticisi sesini çıkarmayacak. Hep beraber burada olacağız. Demokrasi hakkımızı, insanca yaşama hakkımızı savunacağız. Haklarımızı elde etmek için hep beraber direneceğiz. Kemalpaşa'dan iktidara sesleniyoruz, talebimiz açık ve nettir 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlunu derhal bırakın, demokrasi istiyoruz. 18-19 yaşındaki genç çocuklarımızı derhal bırakın. Hopa'da bir genç kızımız var onu derhal bırakın. Özgürlüklerimizi geri istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz."

"Ben onun dürüstlüğüne, ahlakına açıkça tanığım"

Eski Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise şu ifadelere yer verdi:

"2014 yılında İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zaman ben de Ardanuç Belediye Başkanıydım. Genel merkez tesadüfen Beylikdüzü ve Ardanuç'u kardeş belediye yaptı. Biz ne Beylikdüzü'nün adını duymuştuk ne de İmamoğlu'nun adını duymuştuk. Hatta kızdık, 'niye büyük belediyeler var, bizi neden Beylikdüzü ile kardeş yaptınız' diye. Ama İstanbul'a gittim, Ekrem İmamoğlu'nu tanıdım ve gördüm ki o sadece Ekrem İmamoğlu değil, bir insanoğlu. Ben onun dürüstlüğüne, ahlakına açıkça tanığım, şahidim. Kemalpaşa'ya da geldi, Hopa'ya da geldi, sizler de tanıksınız. Aramızda gizli tanık yok. Bu gözaltılardan moralimiz bozuk ama bakın, ben de 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, siyasetçi yağmur mu yağacak kar mı yağacak anlar. Türkiye'nin durumu şudur; diyorum ki ey iktidar, bir fiske vuruşuyla yıkılacaksınız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Demokrasi, Kemalpaşa, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:46:07. #7.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement