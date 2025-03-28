Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto için Artvin Kemalpaşa'da eylem düzenlendi. CHP İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, "Talebimiz açık ve nettir 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlunu derhal bırakın, demokrasi istiyoruz. 18-19 yaşındaki genç çocuklarımızı derhal bırakın" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar devam ediyor. İmamoğlu'nun tutuklanması, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde de yürüyüşle protesto edildi.

Grup adına konuşan Halkevleri'nden Nurcan Altunkaya, Türkiye genelinde insanların, adalet ve demokrasi mücadelesi için sokakları doldurduğunu söyledi. Altunkaya, "Bu memlekette kadınlar sokaklarda cani erkekler tarafından öldürülüyor ama bu insanlar iyi hal indiriminden serbest bırakılıyor ve aramızda elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Bu memlekette deprem yıkımında insanların ölümüne sebep olan yandaş müteahhit elini kolunu sallaya bu memlekette dolaşıyor. Buradan AKP'ye sesleniyorum; bu insanların ahını almayın insanca yaşamak için mücadele edin. Biz bu sokaklardan hiç ayrılmadık bundan sonrada ayrılmayı düşünmüyoruz. Herkesi mücadele etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

"Özgürlüklerimizi geri istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz"

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da şunları kaydetti:

"Emekliye köle gibi bin lira zam yaptınız, çay destekleme ödemeleri bayram sonrasına kaldı. Çay sezonu geliyor çay üretiminin ne kadar olacağına bakacağız. İktidar sanmasın ki çay üreticisi sesini çıkarmayacak. Hep beraber burada olacağız. Demokrasi hakkımızı, insanca yaşama hakkımızı savunacağız. Haklarımızı elde etmek için hep beraber direneceğiz. Kemalpaşa'dan iktidara sesleniyoruz, talebimiz açık ve nettir 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlunu derhal bırakın, demokrasi istiyoruz. 18-19 yaşındaki genç çocuklarımızı derhal bırakın. Hopa'da bir genç kızımız var onu derhal bırakın. Özgürlüklerimizi geri istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz."

"Ben onun dürüstlüğüne, ahlakına açıkça tanığım"

Eski Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise şu ifadelere yer verdi:

"2014 yılında İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zaman ben de Ardanuç Belediye Başkanıydım. Genel merkez tesadüfen Beylikdüzü ve Ardanuç'u kardeş belediye yaptı. Biz ne Beylikdüzü'nün adını duymuştuk ne de İmamoğlu'nun adını duymuştuk. Hatta kızdık, 'niye büyük belediyeler var, bizi neden Beylikdüzü ile kardeş yaptınız' diye. Ama İstanbul'a gittim, Ekrem İmamoğlu'nu tanıdım ve gördüm ki o sadece Ekrem İmamoğlu değil, bir insanoğlu. Ben onun dürüstlüğüne, ahlakına açıkça tanığım, şahidim. Kemalpaşa'ya da geldi, Hopa'ya da geldi, sizler de tanıksınız. Aramızda gizli tanık yok. Bu gözaltılardan moralimiz bozuk ama bakın, ben de 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, siyasetçi yağmur mu yağacak kar mı yağacak anlar. Türkiye'nin durumu şudur; diyorum ki ey iktidar, bir fiske vuruşuyla yıkılacaksınız."