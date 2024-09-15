İmamoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

İmamoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, akrabası şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde bulunan aile evini ve kabrini ziyaret ederek yasin okudu.

15.09.2024 15:26  Güncelleme: 18:47
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, akrabası şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde bulunan aile evini ve kabrini ziyaret ederek yasin okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, geçen pazartesi günü Kuzey Irak'ın Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesini ziyaret etmek amacıyla Trabzon'a geldi.

Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın babası Ali Yılmaz Ayar, aile kabristanlığında yaptığı açıklama, oğlunun vasiyetinden bahsederek şöyle konuştu:

"Sonuçta vatan için, bayrak için, ezan için şehitlik mertebesini kazandı, Allah şehadetini kabul etsin, mekanı cennet olur inşallah. Sizlere de teşekkür ediyoruz büyüğümüz, değerimiz, İstanbul'un fatihi derler ama biz aileyiz. Aile dostluk ziyaretine geliriz. Evladımın zaten şöyle bir vasiyeti vardı, şehit olmadan önce bana söyledi 'Baba eğer şehit olursam siyaset istemiyorum, siyasileri istemiyorum' dedi. Çünkü siyasilerin bizim gibi düşünmediğini, bizim gibi yaşamadığını söyledi. Dedim oğlum gelirse ne yaparız ona da bir şey söylemedi. Seçim öncesi İstanbul'daydım Ekrem başkanımın çalışmasına katılmak için aradım kendisini, kendisi operasyonlardaydı, Kuzey Irak'taydı sürdürüyordu. İstanbul'dayım oğlum akrabama İmamoğlu'na çalışacağım dedim. 'Baba o senin akraban, ona bir şey diyemeyiz' dedi. Allah mekanını cennet etsin evladımın, makamını aliye etsin inşallah. Şehitlerin efendisi Hz. Hamza efendimize inşallah arkadaş olur, peygamber efendimize de inşallah komşu olur. Hepinizden Allah razı olsun, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum bizim büyüğümüzdür, değerimizdir buranın evladıdır. Köprübaşı'nın evladıdır diğer farklı taraflara çekilmesin, başkanım buranın bir kıymetidir."

Kaynak: ANKA

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