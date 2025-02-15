Görevdeki polise eksi 15 derecede doğum günü sürprizi
ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri görevdeki ekip arkadaşlarına doğum günü sürprizi yaptı.
İlçedeki uygulama noktasında gerçekleştirilen sürpriz kutlamada polis memurunun doğum günü, ekip arkadaşlarınca eksi 15 derece hava sıcaklığında pasta kesilerek kutlandı.
Buz gibi havada içleri ısıtan o anlar kameralara yansıdı.
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