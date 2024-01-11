 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'a yeni mahalle: Hankendi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'a yeni mahalle: Hankendi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hankendi'nin Elazığ'ın 43. mahallesi olarak hizmet alanına girdiğini duyurdu. Hankendi, 1971 yılında belediye statüsü almasının ardından nüfusunun düşmesiyle 2013 yılında köy statüsüne dönmüştü. İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan Elazığ Belediye Meclisi kararıyla Hankendi, tekrar mahalle statüsü kazandı. Başkan Şerifoğulları, yeni mahallenin şehre hayırlı olmasını diledi ve bölgedeki vatandaşların belediye hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanacaklarını belirtti.

Elazığ\'a yeni mahalle: Hankendi
11.01.2024 - 16:24,  Güncelleme: 16:33
Abone Ol

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hankendi 43'üncü mahallemiz olarak hizmet alanımıza girmiştir. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

1971 yılında belediye statüsü alarak beldeye çevrilen ardından nüfusunun düşmesi nedeniyle 2013 yılında köy statüsüne dönen Hankendi, Elazığ Belediye Meclisi kararının İçişleri Bakanlığınca onamasının ardından mahalle statüsü kazandı. Şehrin yeni mahallesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Şerifoğulları, "Hankendi 43. mahallemiz olarak hizmet alanımıza girmiştir. Bu bölgedeki hemşehrilerimiz Belediye hizmetlerimizden etkin bir şekilde yararlanacaklar. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi, Elazığ, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'a yeni mahalle: Hankendi - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43
Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 18:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'a yeni mahalle: Hankendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement