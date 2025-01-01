Elazığ'da 2025'in İlk Saatlerinde 6 Bebek Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Elazığ'da 2025'in İlk Saatlerinde 6 Bebek Dünyaya Geldi

Elazığ\'da 2025\'in İlk Saatlerinde 6 Bebek Dünyaya Geldi

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 2025 yılının ilk saatlerinde 6 bebek dünyaya geldi. Protokol üyeleri aileleri ziyaret ederek bebeklere altın hediye etti. Vali Hatipoğlu, yeni yılın tüm dünyaya huzur getirmesini diledi.

01.01.2025 02:09  Güncelleme: 02:12
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Elazığ'da 2025 yılının ilk saatlerinde Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 6 bebek dünyaya geldi.

Elazığ'da 2025 yılının ilk saatlerinde Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 6 bebek dünyaya geldi. Özlem ve Fatih Doğu çiftinin kızı Ebrar, Nuray ve Ali Çelik çiftinin oğlu Emirhan, Remziye ve Ali Ünver çiftinin kızı Aysel Alya, Ayşenur ve Gökhan Kızılkaya çiftinin kızı Eliz Umay, Yüksel ve Ercan Özzurnacı çiftinin oğlu Yakup ve Lütfiye ve Hakan Güler çiftinin kızı Eflin Lina, yeni yılın ilk bebekleri oldu. Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ile İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, aileleri ziyaret ederek bebeklere altın hediye etti. Protokol üyeleri, ailelere tebriklerini ileterek miniklere sağlıklı bir ömür diledi.

Yeni doğan bebek ve ailelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Numan Hatipoğlu, "Şu anda Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeyiz, 2025'in ilk dakikalarında buradayız. Öncelikle 2025 yılı ülkemize, bölgemize, İslam alemine ve tüm dünyaya huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz. Elazığ'ımızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılda Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayata ilk defa gözlerini açan yavrularımızı ziyaret ettik. Bu vesileyle tekrar Elazığ'da bulunan, ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın 2025 yılının güzelliklerle gelmesini, aynı zamanda Suriye başta olmak üzere dünyada özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesini diliyorum" dedi.

Aileleri ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, "Aileleri ziyaret ettik. Ben bu yılın çok bereketli olacağını düşünüyorum çünkü bu yıl 6 tane bebeğimiz var. Şimdiye kadar hiç 6 tane bebeğimiz olmamıştı. En fazla 3 bebeğimiz olmuştu. Dolayısıyla inşallah 2025 yılı ülkemiz için şehrimiz için bereketli bir yıl olur" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise "2024 yılını geride bırakmanın hüznünü, 2025 yılının mutluluğunu yine hemşehrilerimiz ile birlikte yaşıyoruz. Bizler zamanımızı ve gücümüzü en verimli şekilde kullanarak kadim şehrimize hizmet edebildiğimiz bir yılı geride bırakıp 2025'e de yine aynı inançla, aynı ümitle giriyoruz. Geçmiş olan yıllarda güzel ve verimli projelerimizi hayata geçirdik. İnşallah, 2025 yılında en verimli şekilde şehrimizi altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata her alanda kalkındırabilmek için çalışacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da 2025'in İlk Saatlerinde 6 Bebek Dünyaya Geldi - Son Dakika

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