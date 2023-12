Elazığ\'da ağır hasarlı evde kiracılar çıkamıyor

Elazığ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar oluşan eve, elektrik ve su aboneliği verilmesine tepki gösteren ev sahibi Hıdır Bal, yıkım kararı verilen ağır hasarlı evden kiracılarını çıkaramadığını belirterek "Burası depremde ağır hasar aldığı halde, kiracılara elektrik ve su aboneliğini vermişler. Abonelik verildiği için kiracılar evden çıkmıyorlar. Kiracıları çıkartmak için uğraşıyorum, çıkmıyorlar. Buranın bir an önce yıkılması, buradaki kiracıların çıkarılması gerekiyor. Bunun için yetkililere sesleniyorum. Buranın yıkım kararını 2020'den beri vermişler" dedi.

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, Ulukent Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin ağır hasar alması nedeniyle ev hakkında yıkım kararı verildi. 6 Şubat depremlerinde ise evde derin yarıklar oluşması sonrasında tedbir amaçlı evin duvarına 'yıkılacak boşalt' yazısı yazıldı.

"BU EVE NASIL ABONELİK VERİLMİŞ BİLMİYORUM"

Ağır hasarlı ev olmasına rağmen kiracılara elektrik ve su aboneliği verildiğini belirten ev sahibi Hıdır Bal şunları söyledi:

"Burası depremde ağır hasar aldığı halde, kiracılara elektrik ve su aboneliğini vermişler. Abonelik verildiği için kiracılar evden çıkmıyorlar. Kiracıları çıkartmak için uğraşıyorum, çıkmıyorlar. Buranın bir an önce yıkılması, buradaki kiracıların çıkarılması gerekiyor. Bunun için yetkililere sesleniyorum. Buranın yıkım kararını 2020'den beri vermişler. Ancak Kahramanmaraş depremlerinden sonra daha da açılmış. Duvarlar kötü olmuş, su temellere iniyor, ancak kiracılara anlatamıyoruz. Eve de yanaşamıyoruz. Devletin bir an önce bunlara bir konteyner verip, bunları yerleştirmesi lazım. Buraya elektrik ve su aboneliği nasıl verilmiş bilmiyorum. Abonelikler benim üzerimdeyken ben kestirdim. Sonra da elektriği yer altından çekmişler. Kendi üzerilerine nasıl almışlar bilmiyorum. Şimdi elektrik, su abonesi kendi üzerilerine olduğu için çıkmıyorlar. Ben buranın ağır hasarlı olduğuna dair dilekçe verdim. Bir an önce buraların sökülmesi lazım. Bu insanları buradan çıkarılması lazım. Tuvalet, banyo yok her taraf yıkılmış. Evde hangi gözde, nerede oturuyorlar bilmiyorum."

"GİDECEK YERİMİZ YOK"

Ağır hasarlı ve evin duvarına 'yıkılacak yazısı' yazan ev içerisinde yaşayan kiracılar ise, kış şartları ve gidecek yerlerinin olmaması nedeniyle evden çıkamadıklarını belirtti. Yaşadığı sorunla ilgili valilik ve belediyeye başvuruda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını söyleyen kiracı, yıkılma tehlikesi olan evde zorunlu olarak kaldığını kaydetti.