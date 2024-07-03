Elazığ\'da Eti Krom Yıldırım AŞ İşçileri Eylemde

Yerel

Elazığ'da Eti Krom Yıldırım AŞ'ye ait maden ocaklarında, çalışma şartlarının düzeltilmesini isteyen işçilerin başlattığı eylem devam ediyor.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 300'ü aşkın işçi, eylem kararı almasının ardından başlatmış oldukları eyleme devam ediyor. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını isteyen işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Alacakaya'ya giderek işçiler ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Özkan ve Akçakiraz Belde Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu, ellerinden gelen desteği işçilere vereceklerini belirtti.

İşçilerle görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Özkan, "Emeğin ne olduğunu anlayan insanların burada ekmeğini alnının teri ve vücuduyla çalışanların, tüm hayatını buraya gömen insanların isteklerinin kabul edilmeyişinin sonucunda insanca yaşayabilmek, yaşadığının ve emeklerinin karşılığını alabilmek için buradayız. Biz her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız. Bu anlamda bizler sizlerin sesinizi duyurabilmek için buraya geldik. Sizlere ne gerekiyorsa nasıl yardım edilecekse elimizden geldiğince destek olacağız. Sizler burada durmadan bizler de durmadan buranın sonucuna ulaşacağız" dedi. - ELAZIĞ