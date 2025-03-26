Elazığ'da Geleneksel İftar Buluşması - Son Dakika
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Elazığ'da Geleneksel İftar Buluşması

Elazığ\'da Geleneksel İftar Buluşması

Elazığ Ticaret Borsası, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla iftar programı düzenledi.

26.03.2025 12:55
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Elazığ Ticaret Borsası yönetimi, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve iş adamlarını geleneksel iftar programında ağırladı.

Borsa bünyesinde düzenlenen geleneksel iftar programına, kentin önde gelen kurum müdürleri, STK temsilcileri, iş dünyasının değerli iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bu anlamlı buluşma, hem iş dünyasındaki dostlukların pekişmesine vesile oldu hem de Ramazan ayının huzur ve manevi atmosferini birlikte yaşama fırsatı sundu.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. Başkan Dumandağ, "İftar davetimize katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize ve değerli iş insanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan ayı, yalnızca oruç tutmak değil, aynı zamanda toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içinde olmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladığımız, gönüllerimizi birleştirdiğimiz mübarek bir zaman dilimidir. Bugün burada, bu özel iftar sofrasında bir araya gelerek, hem manevi atmosferi hep birlikte soluyoruz, hem de şehrimize katkı sağlayacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ramazan ayının huzur veren atmosferiyle gerçekleştirilen bu buluşmaların, sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da aynı sıcaklık, kardeşlik ve birliktelikle devam etmesini diliyorum. Bu anlamlı davetimize katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Birlikte daha güzel yarınlara adım atacağımıza olan inancımızı yineleyerek, Ramazan ayının bizlere getirdiği huzuru her zaman kalbimizde taşımayı temenni ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Borsa, İftar, Son Dakika

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