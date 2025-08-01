Elazığ'da sıcaktan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini havuza çevirdi. Su dolu küreğe binen işçiler serinlemenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Elazığ'da vatandaşlar serinlemenin yöntemlerini arıyor. Sıcaklıklardan en çok etkilenenler arasında bulunan inşaat işçileri ise serinlemek için farklı bir yol buldu. İşçiler, kepçenin küreğini su ile doldurarak havuza çevirdi. Su dolu küreğe binen işçiler serinlemenin keyfini yaşadı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da İşçiler Sıcaklardan Kaçıyor - Son Dakika
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