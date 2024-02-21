Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı

Elazığ\'da jandarma ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde asayiş ve huzuru sağlamanın yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmuyor. HAYDİ ekipleri, kent genelinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için mama dağıttı. Dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi.

21.02.2024 13:40  Güncelleme: 13:41
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Elazığ'da jandarma ekipleri kent genelinde sokak hayvanları için mama bıraktı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde asayiş ve huzuru sağlamanın yanı sıra can dostlarını da unutmuyor. Bu çerçevede HAYDİ ekipleri başta tarihi Harput olmak üzere kent genelinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için çalışma yaptı. Kentin farklı noktalarına giden ekipler, sokak hayvanları için mama bıraktı.

Dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat göstermeyi de ihmal etmiyor. Bazı sokak hayvanları ise mamalarını jandarma ekiplerinin ellerinden yiyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı - Son Dakika

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