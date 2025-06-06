Elazığ\'da Kurban Bayramı Coşkusu

Elazığ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra aldıkları kurbanlıkları kesti.

Elazığ'da vatandaşlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürdü.

Kurban kesimi yaptıran İhsan Ağaç, "Kurbanımızı aldık şimdi de kesiyoruz. Bütün Müslümanların bayramı kutlu olsun. Kurbanımızı sabahın ilk saatlerinde kestikten sonra akrabaları ve dostları ziyaret edeceğiz" dedi.

Kurban kesimi için alana gelen Furkan Turan isimli vatandaş, "Görevimizi yapmaya geldik. Kurbanımızı kestik. Bayram namazımızı eda ettik. Daha sonra etlerimizi dağıtıp akraba ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Burada da yoğunluk var. Kasaplara da ihtiyaç var" ifadelerini kullanırken, Seyfettin Çelikoğlu ise, "Kurbanımızı kesip sonra bayramlaşmaya gideceğiz. Namazdan hemen sonra kurban kesim alanına geldik. Burada da bir yoğunluk var" diye konuştu. - ELAZIĞ