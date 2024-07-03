Elazığ'da maden ocağı faaliyetleri durdurulsun - Son Dakika
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Elazığ'da maden ocağı faaliyetleri durdurulsun

Elazığ'ın Sugözü Mahallesi sakinleri, bölgede faaliyet gösteren maden ocağının doğal su kaynaklarına zarar verdiği gerekçesiyle çalışmaların durdurulmasını istiyor. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne dava açarak maden ocağının faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, inceleme yapmak üzere bir heyeti görevlendirdi. Bilirkişi heyeti, yapılan inceleme sonucunda maden ocağının çevreye zarar verdiğini tespit etti. Mahalle sakinleri, doğal kaynak sularının katledildiğini belirterek projenin derhal iptal edilmesini istiyor.

03.07.2024 17:01
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EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın merkeze bağlı Sugözü Mahallesi sınırları içinde bulunan ve üç yerleşim yerini de olumsuz etkilediği iddia edilen özel bir maden firmasının kalker ocağı faaliyetlerinin durdurulmasını istiyor. Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını belirten Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, "Şu anda yedi gözeden gelen doğal kaynak sularımız katlediliyor. O yüzden bir an önce bu projenin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, üç mahalle muhtarı ve vatandaşlar bölgede faaliyet gösteren maden ocağının doğal su kaynaklarına zarar verdiği iddiasında bulunarak çalışmaların durdurulmasını istiyor. Köylüler, Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Açılan davanın ardından mahkeme, maden ocağının faaliyet gösterdiği alanda keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması için beş kişilik heyeti görevlendirerek inceleme yaptırdı.

'Su kaynaklarına yakın yerlerde dinamit kullanılıyor"

Bilirkişi heyetinin incelemesine eşlik eden davacı vekili Avukat Barış Yıldırım ve Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan, incelemelerin ardından vatandaşlarla birlikte açıklama yaptı. Madencilik faaliyeti yapılan alana yakın yerlerin sit alanı olduğu ve madencilik faaliyetinin bu alanlara zarar verdiğini belirten Avukat Barış Yıldırım şunları söyledi:

"Sugözü Mahallesi sınırları dahilinde görüşülmekte olan madencilik projesinin iptali için yöre halkı adına yürütmenin durdurulması ve iptal kararı talebiyle Elazığ 1. İdare Mahkemesine dava açmıştık. Bu kapsamda bugün İdare Mahkemesinin bilirkişi refakatiyle bölgede keşif yapıldı. Burası Türkiye Cumhuriyet mevzuat hükümlerine göre koruma statüsüne sahip özellikle belirtmek gerekirse hemen yanı başımızda Harput yerleşkesi ülkemizin tarafı dünya kültürüne ve doğal mirası sözleşme hükümlerine göre dünya kültür mirası geçici listesine alındı. Yine 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre yanı başımızda sit alanı olarak ayrılmış yerler bulunuyor. Bunlardan başka içme ve kullanma suyu  havzalarının korunması yönetmeliği hükümlerine göre su kaynağı bulunuyor. Bu yönetmelik kanunlarına göre bu su kaynaklarının korunması gerektiği halde su kaynaklarına çok yakın bir noktada yıllardır madencilik projesi yürütülüyor dinamitle patlatma metodu kullanılıyor. Dinamitle parlatma metodu kullanılması sonucu insanlara çok ciddi ve yaşam alanlarına engel oluşturmuş durumda. 3213 madencilik kanunu hükümlerine göre maden projelerinin yerleşim yerleri dışında yürütülmesi gereklidir. Şirket proje sınırları dışında açtığı artezyenlerle su kaynaklarına da müdahale etmiş durumda. Projeden dolayı çıkan tozdan kaynaklı bölgede uzun zamandır sebze ve meyvecilik noktasında yöre halkının söylediğine göre sorunlar yaşanıyor. Bu projenin başta uluslararası sözleşmeler, anayasa, çevre kanunu, su ve çevre tabiatlarını koruma kanunu, mera kanunu ve ilgili mevzuatlar dikkate alınarak derhal iptal edilmesini istiyoruz."

'Doğal sularımız katlediliyor"

Maden projesinin dört yerleşim yerini olumsuz etkilediğini ileri siren Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan ise, "2022 yılında üstümüzde bulunan maden ocağına bunun neticesinde mahallemize bilirkişi geldi. Tabi bu maden projesi bir tek Sugözü Mahallesi değil Çayırköyü, Oymaağaç köyü ve Göllübağ Mahallesi olmak üzere yaklaşık dört yerleşim yerini etkiliyor. Hem sularımızdan hemde yollarımızdan kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz sürekli kazalar meydana geliyor. Bunun dışında sebze ve meyvecilikle ilgili son zamanlarda hiçbir şey yapamıyoruz. Ama bizim için en önemli olan şuanda yedi gözeden gelen doğal kaynak sularımız katlediliyor. O yüzden bir an önce bu projenin durdurulmasını istiyoruz. Yetkililer sesimizi duysun ve lütfen bir an önce burası kapatılsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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