Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde

20.04.2022 16:10

Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğindeELAZIĞ Elazığ Halk Eğitim Merkezinde görev yapan usta öğreticiler ana sınıfına giden öğrencilerle bir araya gelerek ahşap boyama etkinliği düzenledi.

Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde

ELAZIĞ Elazığ Halk Eğitim Merkezinde görev yapan usta öğreticiler ana sınıfına giden öğrencilerle bir araya gelerek ahşap boyama etkinliği düzenledi.

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan usta öğreticiler Elazığ Ortaokulu ana sınıfı öğrencileri ile bir araya gelerek ahşap boyama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliklerde minik öğrencilerin kişisel gelişimleri planlanırken, öğrencilerin örgün eğitim ve halk eğitimi birleştirerek daha güzel işler çıkarmaları hedefleniyor.

Elazığ Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün Cemal Gürsel İlkokulu ve Elazığ Ortaokulundaki ana sınıfında bulunan çocuklara Halk Eğitim etkinliklerini buluşturduklarını söyledi. Tabar, "Hem atık maddelerimizi değerlendirmek hem de çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bundan sonraki dönemde de atık malzemeden elde ettiğimiz ahşap malzemelerle dezavantajlı mahallelerimizde ki çocuklarımızı ve özel eğitim gören öğrencilerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Boyama etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Halk Eğitim bünyesinde usta öğretici Didem Bingöl ise "Bugünkü etkinliğimiz 23 Nisana özel ana sınıfındaki çocuklarımıza atık materyallerden ve kesilmiş ahşap çocuk objelerini boyatarak güzel bir etkinlik yapmaktı. Çocuklarımız da gayet güzel çalıştı. Buradaki asıl temel hedefimiz örgün eğitim ve halk eğitimi bir araya getirip beraber güzel işler çıkarmaktır" diye konuştu.

Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde
Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde
Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde
Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde

YORUMLAR
500
Turnuva şampiyonları belli oldu Turnuva şampiyonları belli oldu CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Elazığ, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:21:14. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement