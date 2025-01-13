Elazığ'da Mobil Oyunlar İçin Farkındalık Projesi - Son Dakika
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Elazığ'da Mobil Oyunlar İçin Farkındalık Projesi

Elazığ\'da Mobil Oyunlar İçin Farkındalık Projesi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, halk otobüslerine asılan afişlerle mobil oyunların güvenliği ve dolandırıcılık gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir proje başlattı.

13.01.2025 10:28  Güncelleme: 10:33
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından halk otobüslerine 'Mobil oyunlar ne kadar güvenli' yazılı afişler asılarak anlamlı bir farkındalık projesi hayata geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan proje çerçevesinde, Elazığ Belediyesine ait halk otobüslerine asılan afişlerde dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanımı konularına dikkat çekildi. Afişlerde, 'Mobil oyunlar ne kadar güvenli' ve 'Dikkat etmemiz gerekenler neler' gibi bilgilendirici mesajlar yer aldı. Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan proje, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Proje hakkında konuşan vatandaşlardan Veli Küçükay, "Jandarmamız güzel bir etkinlik düzenlemiş. Bu konuda kendilerine teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın da bu tür konularda daha duyarlı olmasını ve madde kullananları uyarmasını temenni ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Mobil Oyunlar İçin Farkındalık Projesi - Son Dakika

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