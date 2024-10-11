Elazığ'da Pancar Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Pancar Hasadı Başladı

Elazığ\'da Pancar Hasadı Başladı

Elazığ Şeker Fabrikası'nda alım kampanyasıyla pancar hasadı başladı, verim iyi ancak şeker oranı düşük.

11.10.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Şeker Fabrikası'nda alım kampanyasının startının verilmesiyle birlikte, tarlalarda yoğun hasat mesaisi başladı. Kentte 37 bin dönüm alanda pancar hasadına başlandı.

Birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da çiftçinin önemli bir gelir kapısı olan şeker pancarının hasat zamanı geldi. Şeker fabrikasının da alım kampanyasını başlatmasıyla birlikte pancar tarlalarında hasat mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler, tarlalarda modern tarım teknikleri ile pancar sökümünü yaparak, traktörlerle fabrikaya götürüyor. Geçen seneye göre verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, fakat iklim değişikliğinden dolay şeker oranının düşük olduğunu söyledi.

Elazığ Şeker Fabrikası'nda 2024-2025 kampanya dönemi için Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da 91 köyde, bin 807 üretici tarafından 41 bin 630 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldığı ve 230 bin ton pancar üretimi beklenildiği bildirilirken kampanya döneminde fabrikada 225 bin ton pancarın işlenerek yaklaşık 30 bin 100 ton şeker, 9 bin ton melas ile yaklaşık 63 bin ton yaş pancar posası elde edilmesinin planlandığı öğrenildi.

"Şeker pancarı soğuğu yiyince şekeri çıkar"

200 dekar pancar ektiklerini belirten Mete Ateş, "Yılbaşına kadar fabrika devam ediyor. Rekolte geçen seneye göre bir nebze iyi ama şeker oranımız düşük. Devlet 16 poları 2 bin 375'e alıyor. Ama polar 16'nın altına düşünce fiyat düşüyor. Bizim 12 ile 14 arası geliyor. Bu da fiyat olarak geçen senenin daha altına geliyor. Polar iklim şartlarından, sulamadan düşüyor. Havalar sıcak gidiyor. Bir türlü pancar soğuğu yemedi. Şeker pancarı soğuğu yiyince şekeri çıkar. Önümüzdeki günlerde yağmur gelirse tarlada halimiz daha perişan oluyor. Biz de bir yandan hemen bitirmek istiyoruz" dedi.

Çiftçilerden Hayri Ateş ise "Kuyulu Elazığ'ın en büyük köylerinden biri ve bizde pancar hasadı yapıyoruz. 200 dönüm var. Ortalama bin 500 ton bekliyoruz. Fakat bu sene sıkıntılı. Erken olduğu için şeker oranları düşük çıkıyor. Bu sene iklim daha sıcak. İklimden dolayı şeker oranları düşük çıkıyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Pancar Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Makam odasına balyozlu saldırı Ortalığı savaş alanına çevirdi Makam odasına balyozlu saldırı! Ortalığı savaş alanına çevirdi
10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:30:45. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Pancar Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.