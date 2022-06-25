Elazığ'da şifa deposu olarak bilinen 'ışkın otu' kökü tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika
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Elazığ'da şifa deposu olarak bilinen 'ışkın otu' kökü tezgahtaki yerini aldı

25.06.2022 14:12

Elazığ'da şifa deposu olarak bilinen 'ışkın otu' kökü tezgahtaki yerini aldı Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde kazma yardımıyla toprak altından çıkarılan ve şifa deposu olarak bilinen ışkın otu kökü Elazığ'da tezgahtaki yerini aldı.

Elazığ'da şifa deposu olarak bilinen 'ışkın otu' kökü tezgahtaki yerini aldı

ELAZIĞ - Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde kazma yardımıyla toprak altından çıkarılan ve şifa deposu olarak bilinen ışkın otu kökü Elazığ'da tezgahtaki yerini aldı.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen, her ilde farklı farklı isimler verilen ancak genel olarak "Doğunun Muzu" olarak bilinen ışkının hasat mevsimin bitmesinden sonra toprak altından çıkarılan kökünün birçok faydası bulunuyor. Tunceli, Elazığ ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde kazma yardımıyla toprak altından çıkarılan ışkın otu kökü tezgahlarda yerini aldı. Sindirimi düzenleyen, midenin rahatlamasına yardımcı olan şekere, tansiyona ve birçok hastalığa iyi gelen ışkın kökü kilogramı 100 liradan alıcısına ulaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplanan ışkın otu kökü başta Karadeniz ve iç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

Işkın kökü sattıklarını belirten Hıdır Sever, "Işkın köklerini talep üzerine getiriyoruz. Geldiği yerler genelde Bitlis ve Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan kırsal alanlardan geliyor. Genelde şeker hastaları bu ışkın kökünü talep ediyor. Trabzon ve Çanakkale illerine gönderdik. Biz bu şifalı bitkinin daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Zaten bu bitkiyi kaynatıp suyunu içiyorlar. Şeker ve böbrek iltihabına iyi geliyor. Vücuttaki tüm hastalıklara iyi gelen bir katkı aslında zaten bunu deneyen arkadaşlarımız var. Sürekli bizden istiyorlar onlar talep ettikçe bizde bunların toplanarak bize gönderilmesini istiyoruz. İşçiler sabahın erken saatlerinde dağlık alana giderek bu bitkiyi çıkartıp bize gönderiyorlar. Şu an da Bitlis ve Ovacık bölgesinden geliyor. Bu bitkinin faydalarını zaten bilenler biliyor. Geçen gün Trabzon'a 2 kilogram gönderdim faydasını görmüş ki bugün benden 10 kilogram göndermemi istedi" dedi.

Hastalıkları için gelip burada bu bitkiyi aldıklarını belirten vatandaşlardan Yılmaz Özer, "Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman çok etkisi ve faydası olan bir bitkidir. Bunu bilmeyenler şeker ve tansiyonu olanların bu bitkiyi almalarını öneriyorum. Bende zaman zaman bu bitkiyi alıp evde kaynatıp içiyorum. Bende şeker hastasıyım aynı zamanda bu bitkinin de faydasını çok gördüm. Allah bu tür endemik bitkilerin eksikliklerini vermesin. Zaten mevcut kullandığımız ilaçların yapımında endemik bitkiler kullanılıyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Tunceli, Bitlis, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da şifa deposu olarak bilinen 'ışkın otu' kökü tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika

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