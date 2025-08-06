Elazığ\'dan Gazze\'ye Destek

Elazığ'da "Oyuncağımın Geliri Gazze'ye" projesi kapsamında toplanan 281 bin lira, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesine teslim edildi.

Elazığ İl Müftülüğü 4-6 Yaş Kur'an Kursları ve Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen "Oyuncağımın Geliri Gazze'ye" projesi büyük ilgi gördü. İkinci el oyuncak ve ev aksesuarlarının satışa sunulduğu proje kapsamında toplam 281 bin TL gelir elde edildi. Toplanan meblağ, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesine teslim edildi. Özellikle Gazze bilincinin oluşmasına katkı sağlayan minik öğrencilerin duyarlılığı takdir topladı.

Elazığ Müftülüğü yetkilileri, hem yardımseverliği hem de sosyal farkındalığı teşvik eden bu anlamlı çalışmanın, benzer projelere ilham olmasını temenni ettiklerini belirtti. - ELAZIĞ