Elektriğe yapılan zammın ailelerin faturalarını artırması bekleniyor - Son Dakika
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Elektriğe yapılan zammın ailelerin faturalarını artırması bekleniyor

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Elektriğe yapılan yüzde 38'lik zamma tepki gösteren Ayşenur Çalış, 4 kişilik bir ailenin asgari 230 kilovatsaat elektrik tüketimi üzerinden aylık faturasının 476.6 TL'ye yükseleceğini belirtti. Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplamasına göre, yeni elektrik tarifesinde düşük kademede tüketimi olan konutlara yüzde 38 oranında zam yapılacak.

03.07.2024 17:48
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(ESKİŞEHİR) - Elektriğe yapılan yüzde 38'lik zamma tepki gösteren Ayşenur Çalış, "4 kişilik bir ailenin asgari 230 kilovatsaat elektrik tüketimi üzerinden aylık faturası 476.6 TL'ye yükselecek" dedi.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi ve KESK Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından elektriğe gelen yüzde 38'lik zamma ilişkin açıklama yapıldı.

EMO Eskişehir Şubesi ve ESM Eskişehir İl Temsilciliği adına basın açıklamasını okuyan Ayşenur Çalış şu ifadeleri kullandı:

"İktidar krizi olanca ağırlığıyla emekçilerin sırtına yıkmaya devam ediyor. Son olarak iktidarın adı konulmamış IMF politikalarının uygulayıcısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını açıklayarak milyonlarca emekçiyi yılın geri kalanında sefalet koşullarına terk edeceklerini açıklamış oldu. Üstelik hemen her şeye durmaksızın zam gelirken, vergi yükü yine emekçilerin sırtına yıkılırken… Bunun son örneğini elektrik tarifelerine yapılacak zamla gördük. 1 Temmuz'dan itibaren perakende enerji bedelindeki artış konutlar için yüzde 2.5 dağıtım şirketlerine aktarılan dağıtım bedeline yüzde 58.9 oranlarında zam uygulanacak. Bu zamlarla birlikte yeni elektrik tarifesinde düşük kademede tüketimi olan konut faturalarına yüzde 38 oranında zam yansıyacak. Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin asgari 230 kilovatsaat elektrik tüketimi üzerinden aylık faturası 476.6 TL'ye yükselecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elektriğe yapılan zammın ailelerin faturalarını artırması bekleniyor - Son Dakika

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