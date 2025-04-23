Elif, Milli Eğitim Koltuğunda - Son Dakika
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Elif, Milli Eğitim Koltuğunda

Elif, Milli Eğitim Koltuğunda

Elazığ'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Elif Özdoğan, güvenli okul servisleri için çalışma başlattı.

23.04.2025 12:09
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 7. sınıf öğrencisi Elif Şerife Özdoğan temsili olarak Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in koltuğuna oturdu. Geçtiğimiz aylarda bir okul önünde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşını anan Özdoğan'ın ilk icraatı ise okul servislerinin daha güvenli bir şekilde öğrencileri alması için çalışma başlatmak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar protokol makamlarına oturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 7. sınıf öğrencisi Elif Şerife Özdoğan oturdu. Geçtiğimiz aylarda bir okul önünde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşını anan Özdoğan'ın ilk icraatı ise okul servislerinin daha güvenli bir şekilde öğrencileri alması için çalışma başlatmak oldu.

Yapmak istedikleri icraatlardan bahseden Elif Şerife Özdoğan, "Eğitim öğretim olarak Elazığ liselere geçiş sınavında başarılı iller arasında. Her sene daha güzel başarılara imza atıyor atmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki eğitim ve öğretim kurumlarımıza bir yenisi daha eklendi. Çaydaçıra 100. Yıl Ortaokulu, bu sene bu okulumuzda bizleri çok üzen üzücü bir kaza meydana geldi ve bir öğrencimizi kaybettik. Bunu üzülerek dile getiriyorum. Bu olay ilk değil, sonuncu da olmayacak. Sonuncu olması için elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Okullarımız da öğrencilerin okula geliş ve dönüşlerine dikkat etmeye çalışıyoruz. Servislerin güvenli yerlerde öğrencileri alıp bindirmesine dikkat ediyoruz. İlk olarak Cumhuriyet Ortaokulu'nun bulunduğu konum itibariyle servislerin öğrenci alıp bindireceği yerin güvenli olmadığından dolayı, okulumuzun sorununu çözmeye çalışacağız. Buraya öğrencilerin giriş ve çıkışlarında servislerini güvenle bekleyeceği bir yer temin edeceğiz. Bunun için güvenli çalışmalara hemen başlayalım. Yapmak istediğim ikinci bir icraat ise, okullarımızı öğrencilerimizin eğlenerek öğrendiği kurumlar haline dönüştürmek istiyorum. Özellikle sosyal etkinlikler için okullarda daha fazla alan oluşturmak istiyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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