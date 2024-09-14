Elif Teyzenin Elektrik Sorunu Güneş Paneli ile Çözüldü - Son Dakika
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Elif Teyzenin Elektrik Sorunu Güneş Paneli ile Çözüldü

Elif Teyzenin Elektrik Sorunu Güneş Paneli ile Çözüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, yıllarca gaz lambasıyla yaşayan Elif Yemişen'in evine, Belediye Başkanı Mahmut Dal tarafından güneş paneli sistemi kuruldu. Artık temel elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

14.09.2024 13:55  Güncelleme: 13:58
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ADANA (İHA) – Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yıllardır gaz lambası ile yaşayan Elif teyzenin yardımına Belediye Başkanı Mahmut Dal koştu. Başkan Dal, evin temel elektrik ihtiyacının giderilmesi için belediye imkanlarıyla güneş paneli sistemi kurdurdu.

Saimbeyli ilçesi Eyüplü Mahallesinde kırsal bölgede yaşayan Elif Yemişen (59) evine elektrik aboneliği alamadığı için yıllardır gaz lambası ile yaşıyordu. Durumu öğrenen Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Yemişen'in yardımına koştu. Başkan Dal, belediye imkanları ölçünde destek olmak için çalışma başlattı. Dal, belediye olarak haber alır almaz eve güneş paneli sistemi kurmaya karar verdiklerini bu sistem ile sorununun kısmen çözülmesini sağladıklarını Elif teyzenin artık temel elektrik ihtiyacını giderebileceğini söyledi.

Evine takılan panelle artık elektik olacağı için sevindiğini kaydeden Yemişen, Başkan Mahmut Dal ve ekibine teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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