Elif Teyzenin Elektrik Sorunu Güneş Paneli ile Çözüldü

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ADANA (İHA) – Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yıllardır gaz lambası ile yaşayan Elif teyzenin yardımına Belediye Başkanı Mahmut Dal koştu. Başkan Dal, evin temel elektrik ihtiyacının giderilmesi için belediye imkanlarıyla güneş paneli sistemi kurdurdu.

Saimbeyli ilçesi Eyüplü Mahallesinde kırsal bölgede yaşayan Elif Yemişen (59) evine elektrik aboneliği alamadığı için yıllardır gaz lambası ile yaşıyordu. Durumu öğrenen Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Yemişen'in yardımına koştu. Başkan Dal, belediye imkanları ölçünde destek olmak için çalışma başlattı. Dal, belediye olarak haber alır almaz eve güneş paneli sistemi kurmaya karar verdiklerini bu sistem ile sorununun kısmen çözülmesini sağladıklarını Elif teyzenin artık temel elektrik ihtiyacını giderebileceğini söyledi.

Evine takılan panelle artık elektik olacağı için sevindiğini kaydeden Yemişen, Başkan Mahmut Dal ve ekibine teşekkür etti. - ADANA