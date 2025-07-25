AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın da bulunduğu ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Elitaş'tan Vali Çiçek'e Ziyaret - Son Dakika
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