Elitaş\'tan Vali Çiçek\'e Ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın da bulunduğu ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ