Elmas Öğretmen, obeziteyi robotik müdahale ile yenecek - Son Dakika
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Elmas Öğretmen, obeziteyi robotik müdahale ile yenecek

11.04.2022 11:58
Elmas Öğretmen, obeziteyi robotik müdahale ile yenecek

İzmir'de yaşayan ilkokul öğretmeni Elmas Kılıç Taranlar, 125 kilograma çıktığında kilo vermek için harekete geçerek robotik mide bypass ameliyatı oldu.

İzmir'de yaşayan ilkokul öğretmeni Elmas Kılıç Taranlar, 125 kilograma çıktığında kilo vermek için harekete geçerek robotik mide bypass ameliyatı oldu. Midesinin küçültülmesi ve bağırsak yolarının değiştirilmesi dahil ameliyatının her aşaması robotla gerçekleştirilen Taranlar, "En büyük korkum, yangın çıksa çocuğumu kucağıma alıp nasıl kaçarım düşüncesiydi. Çünkü yapamazdım" dedi.

Evlenmeden önce 56 kilogram olan Elmas Kılıç Taranlar, hamilelik öncesi önce 65 kilograma çıktı. Bu süreçte yaşadığı çeşitli sıkıntılar nedeniyle hızlıca kilo alan Taranlar, 3 haneli rakamları ise ikinci hamileliği sırasında gördü. 125 kilogramla doğuma giren genç kadın, çeşitli sağlık sorunlarının da etkisiyle tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyattan sonra 70 kilograma kadar düşen Taranlar'ın yaşadığı reflü şikayeti nedeniyle midesinde fıtık meydana geldi. Yeniden hızlıca kilo almaya başlayan Taranlar, ikinci kez obezite ameliyatı olmaya karar verdiğinde 110 kilogramdı.

Eşinin 5 ay önce robotik prostat ameliyatı olduğunu, ameliyattan sonra çok hızlı bir iyileşme süreci yaşadığını gözleriyle gördüğü için gastrik bypass ameliyatını robotik olmaya karar verdiğini anlatan Elmas Kılıç Taranlar, "Hiç alternatif düşünmeden robotik ameliyat olmak istedim. Operasyondan sonra 4 gün hastane yattım, eve gittikten sonra ağrı kesici bile kullanmadım. Dikiş yerlerim gayet temizdi. Kendi başıma rahatlıkla ayağa kalkıyordum. Sanki her işi robot yapıyor, cerrah hiçbir şey yapmıyor gibi algılansa da öyle değil. Mutlaka cerraha da sağladığı avantajlar vardır, ancak bence hastaya sağladığı avantajlar daha fazla" diye konuştu.

"10 kilo verdim bile"

Şişman olmanın sinir bozucu taraflarının yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarına da neden olduğunu anlatan Taranlar, "Öncelikle beğendiğiniz bir kıyafet üstünüzde hayat ettiğiniz gibi durmuyor. Eğilemiyorsunuz, merdiven çıkamıyorsunuz. Ayakkabılarınızı bağlayamıyorsunuz. En büyük korkum, örneğin bir yangın olsa çocuğumu alıp nasıl koşarım diye düşünürdüm çünkü kendim koşamıyordum ki. Ameliyatın üzerinden 1 ay geçti, 10 kilo verdim bile. Hedefim 38 bedene kadar düşmek" ifadelerini kullandı.

"Hastaya ve cerraha avantaj sağlıyor"

Elmas Kılıç Taranlar'ın ameliyatını cerrahi robotla gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, hastaya 6 yıl önce başka bir merkezde morbit obezite tanısıyla tüp mide ameliyatı uygulandığını, ancak çeşitli nedenlerle hastanın yeniden kilo aldığını belirterek "Hastamızda sadece kilo değil çok şiddetli reflü şikayeti de vardı. Revizyon cerrahisi uygulamaya karar verdik. Tüp mide uygulanan hastalarda en çok gastrik bypass ameliyatını tercih ediyoruz. Bu ameliyatta hem mideyi tekrar küçültüyoruz hem de bağırsakların yolaklarını değiştirerek hastanın sindirimine müdahalede bulunuyoruz. Bu ameliyatı da ya kapalı yöntemle ya da robotik olarak gerçekleştiriyoruz. Robotik cerrahinin avantajları var. 3 boyutlu görüntü sağlaması sayesinde ameliyat sırasında çok ayrıntılı bir görüntü elde ediyoruz. Ayrıca robotun 540 derece dönebilen hareketli kolları, insan elinin titreşimlerini hastaya iletmiyor. Dokulara çok daha nazik bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Böylece hastanın ameliyat sonrasında çok daha az ağrısı oluyor. İyileşme süreci ve normal hayata dönüş süreci daha kısa oluyor" dedi. - İZMİR

Elmas Öğretmen, obeziteyi robotik müdahale ile yenecek
Elmas Öğretmen, obeziteyi robotik müdahale ile yenecek
Elmas Öğretmen, obeziteyi robotik müdahale ile yenecek
Elmas Öğretmen, obeziteyi robotik müdahale ile yenecek

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Kaynak: İHA

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