Emek Spor Tesisi Bursa'da Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Emek Spor Tesisi Bursa'da Hizmete Açıldı

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Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Emek Spor Tesisi, genç sporcuların modern tesislerde eğitim almasını sağlayacak. Tesisin açılış törenine katılan belediye başkanları, gençlere yapılan yatırımların ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

14.10.2024 17:14  Güncelleme: 17:26
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Emek Spor Tesisi hizmete açıldı

Geleceğin sporcuları bu tesiste yetişecek

BURSA - Osmangazi'yi sporun başkenti yapma hedefiyle yatırımlarına devam eden Osmangazi Belediyesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'ne kazandırdığı Emek Spor Tesisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Osmangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğini inşa ettiği yeni tesisler ile sürdürüyor. Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde eskiyen ve talebi karşılamaz duruma gelen eski futbol sahasının yerine inşa edilen Emek Spor Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gençlere sporu sevdirmek ve onların daha modern tesislerde spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla hayata geçirilen Emek Spor Tesisi'nde 31x61 metre boyutlarında futbol sahası, 6 soyunma-duş odası, kafeterya, 25 kişilik toplantı salonu, spor salonu ve idari ofis yer alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Emek Spor Tesisi'nin açılışına Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, önceki dönem milletvekili Gülay Yedekçi, Emek Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Naci Özbay, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, sporcular ve davetliler katıldı.

"Tüm zamanımızı Osmangazi'ye hizmet için kullanıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Spor Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'nın kalbi Osmangazi'ye yakışır hizmetleri yapmak için zamanla yarıştıklarını ifade etti. Devlette devamlılık esastır diyen Başkan Aydın, "Yapılan bütün yatırımlar, kamunundur. Halkın kullanımı için yapılan hizmetlerdir. Seçimlerin ardından göreve gelmemizle birlikte, geçmiş yönetim zamanından kalan işlerin tamamlanması adına da yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu dönemki bütçemizden kaynak ayırarak bu işleri tek tek tamamlıyoruz. 29 Ekim tarihine kadar toplam 11 açılış ve temel atma töreni düzenleyeceğiz. Vakit çok hızlı geçiyor. Bunu çok iyi biliyoruz. O yüzden kaybedecek zamanımız yok. Osmangazi'ye sosyal belediyeciliği getirmemiz ve hizmetleri arttırmamız gerekiyor" dedi.

"Bursa'nın kalbi Osmangazi'ye yakışır hizmetler yapıyoruz"

Osmangazi'nin çok büyük bir ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın, "Bu büyük ilçe için ne yapsak az gelir. Osmangazi'ye ve halkımıza en güzel hizmetleri sunmak adına ekibimizle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Bursa'nın kalbi Osmangazi diyorsak, ona yakışacak hizmetleri de yapmak bizim en önemli görevimiz. Bugün açılışını yaptığımız Emek Spor Tesisi'nde inanıyorum ki hem Bursaspor'da hem de Milli Takım'da oynayabilecek seviyede sporcular yetişecektir. Bursa, altyapısı güçlü olan ve Milli Takım'a birçok sporcu gönderen bir şehir. Bursaspor, 3. Lig'de dahi maçlarını 45 bin taraftar önünde oynuyor. Yeşil beyazlılar, üç sene içerisinde tekrardan Süper Lig'e yükselerek büyüklüğünü bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterecektir. Biz de hem gençlerimizin spor yapması hem de kentimizin spor altyapısının güçlenmesi adına spor alanındaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu tesisin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Deniz Dalgıç: "Gençlere yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da yaptığı konuşmada, "Eski bir sporcu olarak, gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlayan tüm yatırımları önemsiyorum. Gençlere yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Emek Spor Tesisi gibi önemli bir yatırımı, gençlerimizin hizmetine sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a şahsım ve tüm gençler adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız ise, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzünü güldürecek bu projeye katkı koyanları canı gönülden kutluyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik yapılan her türlü hizmetin yanındayız. Emek Spor Tesisi, Bursa ve Osmangazi adına hayırlı olsun" dedi.

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Naci Özbay, yaptığı konuşmada Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. Muhtar Özbay, konuşmasının sonunda Başkan Aydın'a teşekkür çiçeği takdim etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri, sporcularla birlikte futbol sahasına geçerek penaltı atışları yaptı. Başkan Aydın, çektiği isabetli şutlarla futboldaki yeteneklerini gösterdi. Başkan Aydın, açılış töreninin ardından Başkan Aydın, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emek Spor Tesisi Bursa'da Hizmete Açıldı - Son Dakika

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