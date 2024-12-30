Emekli Astsubay Hakut, 22 Yıldır Alamadığı Hakları İçin Zeytin Topluyor - Son Dakika
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Emekli Astsubay Hakut, 22 Yıldır Alamadığı Hakları İçin Zeytin Topluyor

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan emekli astsubay Sadettin Hakut, 22 yıldır astsubaylara verilmesi gereken hakların verilmemesi nedeniyle zeytin tarlalarında çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Aldığı emekli maaşının düşük olduğunu ifade eden Hakut, tazminat haklarının verilmemesi nedeniyle maddi zorluklar yaşadıklarını açıkladı.

30.12.2024 11:13  Güncelleme: 12:45
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Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde eşiyle birlikte zeytin toplayan emekli astsubay Sadettin Hakut, 22 yıldır astsubaylara haklarının verilmemesinden dert yandı. Hakut, "22 yıldır verilmeyen hakların sonucunda zeytin tarlalarında amelelik yapmaktayız. 28 yıl çalıştım askeriyede. Emekli subaylara verilen tazminatların bir miktarının bize verilmesi gerekiyor. 22 yıldır bu söz veriliyor ama tutulmuyor" dedi.

Askeriyede çalıştığını ifade eden 53 yaşındaki emekli astsubay Sadettin Hakut, haklarının verilmemesinden dert yandı. Hakut, emekli maaşı yetmediği için zeytin bahçelerinde yevmiye usulü çalıştığını belirtti. Hakut, şunları söyledi:

"22 yıldır verilmeyen hakların sonucunda zeytin tarlalarında amelelik yapmaktayız. 28 yıl çalıştım askeriyede. 37 yıl üzerinden emekli oldum, emekli sandığından. Aldığım emekli maaşı, belediyeden emekli bir işçiden 5 bin lira daha düşük. Tazminat haklarımız verilse bugün 15 bin lira daha yüksek maaş alma şansımız var ama verilmiyor. Emekli subaylara verilen tazminatların bir miktarının bize verilmesi gerekiyor. 22 yıldır bu söz veriliyor ama tutulmuyor. Tutulmadığı gibi de hakaretlere uğradık.

"Aldığımız emekli maaşı ile geçinemiyoruz"

12 ayrı ilde görev yaptım. Bunlardan 3'ü doğu göreviydi. 3 sefer yurt dışı görevine gittim. Karşılığında da belediye işçi emeklilerinden daha az bir emekli maaşına mahkum edildik. Burası kayınbiraderin yeri, kendisine yevmiyeye geldim. 2 çocuğum var. Biri üniversiteden mezun oldu. Biri üniversitede okuyor. Emekli maaşımız yetmiyor. Evimiz kendimizin olmasa hiç yetmez. Üniversitede okuyan çocuğumuz aylık gideri nereden baksanız 10- 15 bin lira. KYK yurdunda kaldığı halde bu şekilde. Evde kalmış olsak bizim emekli maaşımız ona gidecek. Biz daha fazla yevmiyeye gideceğiz. Zeytin dışında bulunan bir iş olursa gidiyorum."

Hakut'un eşi ise "Çok zorluklar yaşadık. Gittiğimiz yere tam alışıyoruz. İki sene sonra tayin çıkıyor. Ev taşıyoruz. Çocuklarımızın okul düzenleri bozuluyor. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen tüm astsubay emeklileri gibi eşim hakkını alamadı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karacasu, 3-sayfa, Ekonomi, Zeytin, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Astsubay Hakut, 22 Yıldır Alamadığı Hakları İçin Zeytin Topluyor - Son Dakika

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