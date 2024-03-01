Sivas\'ta Emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk\'ün Radyo Tamirhanesi Zamanda Yolculuk Yaptırıyor

Sivas'ta yaşayan emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk'ün kurduğu radyo tamirhanesi müşterileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyoyor.
Teknolojinin ilerlemesiyle eski objeler unutulmaya yüz tuttu. Değişen ve gelişen dünyada yenilikler birbiri ardına sıralanırken eskinin özlemini yaşayanlar ise eski objelerle hatıraları yaşatmaya devam ediyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk kurduğu radyo tamirhanesinde aynı zamanda 20 bin parça antika ürün sergiliyor. Nostaljik radyoların tamirini de yapan Öztürk, hem radyolara hem de eskinin hasretini yaşayanlara adeta ikinci baharı yaşatıyor.
"Antika dünyası bir derya"
Çocukluk yıllarımda evimizde bir hadise yaşanmıştı diyen Yılmaz Öztürk, "O dönemden beri hep merakım vardı. Köylere, pazarlara gittim. Hollanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelerden getirdiğim ürünler oldu. 35 yıllık bir süreç bu. Dükkanda şu an 20 bin parça ürünüm var. Eski radyolar, gramofonlar, plakçalarlar, kasetçalarlar, kasetler, bakır objeler, tesbihler, gümüş yüzük gibi birçok ürün var. Zaten bakırlar kendi başına bambaşka bir seri buna ek olarak porselenler, elektronik cihazlar bulunuyor. Antika dünyası bir derya burada sınır yok" ifadelerini kullandı.
"Akıllı telefonlarından bile radyo dinliyorlar"
Radyolara ilgisinden dolayı çocukluk ve ortaokul yıllarında bir tamircinin yanında çıraklık yaptığını belirten Öztürk, "Şimdilerde de eskiye hayat vermeye devam ediyoruz. Günümüzde herkes radyo dinlemese de radyo meraklısı çok. Başka şehirlerden bile tamir geliyor. Lambalı radyo, transistörlü radyolar, kasetçalarlar gibi radyoları tamir ediyorum. Günümüz teknolojisini çok anlamam ama eskiyi iyi bilirim. Radyonun tamir süresi parçalara göre değişiyor. Elimde parça varsa hemen tamir edebilirim ama parçası eksikse birkaç gün tamir sürüyor. Yeni nesil radyo dinlemiyor, telefon bizleri tamamen hayattan koparmış durumda. Tabi eskiye bağlı olan insanlar var. Akıllı telefonlarından bile radyo dinliyorlar bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - SİVAS
Son Dakika › Yerel › Sivas'ta Emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk'ün Radyo Tamirhanesi Zamanda Yolculuk Yaptırıyor - Son Dakika
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